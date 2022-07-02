Сезон-2022/23 для московского «Спартака» стартует уже 9 июля матчем за Суперкубок России. Пока красно-белые готовятся к игре с «Зенитом» и проведут очередной товарищеский матч: соперник — «Енисей» из ФНЛ. 2 июля 2022 года команды встретятся на подмосковной базе «Спартака» в Тарасовке, стартовый свисток прозвучит в 17.00 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение красно-белым: коэффициент на победу «Спартака» — 1.53, примерно 63% вероятности. Поставить на выигрыш «Енисея» можно с котировкой 5.30 (16%). Ничья идет за 4.20 (21%).

Верите в успех аутсайдера? Ставка в 1000 рублей на триумф «львов» при благополучном исходе принесет 5300 рублей, чистый выигрыш составит 4300 рублей.

Неплохой коэффициент предложен и на то, что «Енисей» не проиграет, — 2.40.

Правда, три самых вероятных, по мнению экспертов, исхода матча говорят о большом преимуществе москвичей:

• победа 2:1 идет за 7.80;

• ничья 1:1 — за 8.70;

• успех красно-белых 2:0 — за 8.80.

«Спартак» результативно проводит предсезонку: команда сыграла два матча, в которых оформила пять забитых мячей. Взять индивидуальный тотал красно-белых больше 1.5 мяча можно всего за 1.41, ИТМ1 (1.5) — за 2.70.

При этом москвичи немало пропускают: за те же два матча получили четыре мяча в свои ворота, хотя команда играла с представителями ФНЛ — «Аланией» и «Балтикой». Индивидуальный тотал «Енисея» больше 1.5 гола оценен в 2.75, ИТМ2 (1.5) — в 1.40.

Считаете, что отличатся обе команды? Этот рынок предложен с котировкой 1.52, «обе забьют — нет» идет за 2.36.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Енисей»

У красно-белых получается безбашенная предсезонка: команда много забивает, пропускает и экспериментирует с составом. Причина такой турбулентности — новый тренер Гильермо Абаскаль, который пока привыкает к команде и обкатывает сочетания игроков. Скорее всего, матч с «Енисеем» не будет сильно отличаться от предыдущих спаррингов москвичей, только если игроки основы получат больше времени, ведь уже 9 июля — игра за Суперкубок.

Рекомендуемая ставка: Ф2(+1.5) за 1.60.