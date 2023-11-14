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Сегодня, 10:15

«Спартак» — «Динамо»: прогноз на матч КХЛ 14 ноября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» 14 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Роман Рукавишников («Спартак»).
Фото Телеграм-канал «Спартака», Telegram

14 ноября в регулярном чемпионате схлестнутся лидеры Западной конференции — «Спартак» и московское «Динамо». Игра пройдет на льду арены «Мегаспорт» и начнется в 19.30 по столичному времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир стартует в 19.15 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев чуть больше шансов на победу: коэффициент на успех красно-белых в основное время — 2.30, что составляет приблизительно 42% вероятности. Выигрыш бело-голубых оценен в 2.70 (36%), «мирный» исход предложен с котировкой 4.10 (22%).

Успех «Спартака» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.78, этот рынок на «Динамо» идет за 2.03.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(0) — за 1.75, Ф2(0) — за 2.06;

• Ф1(-1) — за 2.74, Ф2(+1) — за 1.44.

Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 1.53, ТМ 4.5 — за 2.41.

Вадим Шипачев (&laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo;). «Ак Барс» — СКА: прогноз на матч КХЛ 14 ноября 2023 года

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Динамо»

Команды входят в топ-5 самых результативных в КХЛ, причем красно-белые отличились больше всех в лиге (109 шайб). Единственная встреча московских коллективов в этом сезоне выдалась очень яркой и закончилась победой «Динамо» (6:3). А в семи из последних 10 очных игр оппоненты забросили на двоих минимум пять раз.

Рекомендуемая ставка: ТБ 5 голов за 1.72.

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«Ак Барс» — СКА: прогноз на матч КХЛ 14 ноября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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