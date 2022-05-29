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«Спартак» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на матч БЕТСИТИ Кубка России 29 мая 2022 года

Прогноз экспертов на матч БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» 29 мая 2022 года
Евгений Коростелев
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Самуэль Жиго и Георгий Джикия против «Динамо».
Фото Global Look Press

29 мая 2022 года состоится долгожданное событие в российском футболе — «Спартак» и «Динамо» сразятся в финале БЕТСИТИ Кубка страны. Игра пройдет на стадионе «Лужники». Стартовый свисток арбитра из Санкт-Петербурга Кирилла Левникова прозвучит в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет сайт matchtv.ru, начало трансляции в 16.00 мск.

БЕТСИТИ Кубок России. Финал
29 мая, 17:00. Лужники (Москва)
Спартак
Динамо

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Динамо» чуть больше шансов на победу. Успех команды Сандро Шварца можно взять с коэффициентом 2.55, вероятность — около 39%. Триумф «Спартака» в основное время доступен с котировкой 2.90 (34%), ничья — за 3.50 (27%).

На то, что обладателями кубка станут красно-белые, коэффициент 2.04. Победа бело-голубых оценена в 1.87.

Мыслями о предстоящем поединке поделился бывший капитан «Спартака» и амбассадор БЕТСИТИ Кубка России Егор Титов. Он считает, что встреча во всех смыслах получится горячей.

«Такого финала многие болельщики давно ждали, и это большое событие, которое пройдет на главном стадионе страны в «Лужниках». Обеим командам есть что доказывать в этой встрече. «Спартак» может хоть как-то спасти сезон, «Динамо» очень давно не выигрывало никаких трофеев. Важность встречи сложно переоценить.

 
Максимилиано Кофрие и&nbsp;Квинси Промес (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» — «Динамо»: голы в ворота красно-белых — главный тренд финала БЕТСИТИ Кубка России

Попробую уйти от результата в ставке. Мне кажется, атмосфера будет очень горячей, огромное количество болельщиков придет. Страсти будут кипеть с первых же минут. Проигрывать никто не захочет. Будет много стыков и стычек. Я рискну поставить на красную карточку в матче. На игре обязательно будет ВАР, а с ним количество удалений сильно возросло, поэтому и здесь оно вполне может случиться. В первом круге чудом не дошло до драки стенка на стенку, во втором удалили Варелу. Поэтому и здесь жду, что в полных составах команды не доиграют», — считает Титов, которого цитирует «Рейтинг Букмекеров».

Букмекерская компания БЕТСИТИ на удаление в матче предлагает высокий коэффициент 2.55.

 
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
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ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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«Спартак» — «Динамо»: прогноз Александра Мостового на матч БЕТСИТИ Кубка России 29 мая 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Уфа

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 14
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Дмитрий Полоз

Ростов

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П
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Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
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Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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