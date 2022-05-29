29 мая 2022 года состоится долгожданное событие в российском футболе — «Спартак» и «Динамо» сразятся в финале БЕТСИТИ Кубка страны. Игра пройдет на стадионе «Лужники». Стартовый свисток арбитра из Санкт-Петербурга Кирилла Левникова прозвучит в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет сайт matchtv.ru, начало трансляции в 16.00 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Динамо» чуть больше шансов на победу. Успех команды Сандро Шварца можно взять с коэффициентом 2.55, вероятность — около 39%. Триумф «Спартака» в основное время доступен с котировкой 2.90 (34%), ничья — за 3.50 (27%).

На то, что обладателями кубка станут красно-белые, коэффициент 2.04. Победа бело-голубых оценена в 1.87.

Мыслями о предстоящем поединке поделился бывший капитан «Спартака» и амбассадор БЕТСИТИ Кубка России Егор Титов. Он считает, что встреча во всех смыслах получится горячей.

«Такого финала многие болельщики давно ждали, и это большое событие, которое пройдет на главном стадионе страны в «Лужниках». Обеим командам есть что доказывать в этой встрече. «Спартак» может хоть как-то спасти сезон, «Динамо» очень давно не выигрывало никаких трофеев. Важность встречи сложно переоценить.

Попробую уйти от результата в ставке. Мне кажется, атмосфера будет очень горячей, огромное количество болельщиков придет. Страсти будут кипеть с первых же минут. Проигрывать никто не захочет. Будет много стыков и стычек. Я рискну поставить на красную карточку в матче. На игре обязательно будет ВАР, а с ним количество удалений сильно возросло, поэтому и здесь оно вполне может случиться. В первом круге чудом не дошло до драки стенка на стенку, во втором удалили Варелу. Поэтому и здесь жду, что в полных составах команды не доиграют», — считает Титов, которого цитирует «Рейтинг Букмекеров».

Букмекерская компания БЕТСИТИ на удаление в матче предлагает высокий коэффициент 2.55.