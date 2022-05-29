29 мая 2022 года в финале БЕТСИТИ Кубка России сыграют «Спартак» и «Динамо». Игра состоится на стадионе «Лужники» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, старт трансляции в 16.00 мск. Обслужит встречу арбитр из Санкт-Петербурга Кирилл Левников.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Динамо» небольшим фаворитом. Успех команды Сандро Шварца можно взять с коэффициентом 2.55, вероятность — около 39%. Победа «Спартака» в основное время доступна с котировкой 2.90 (34%), ничья — за 3.50 (27%).

На то, что обладателями кубка станут красно-белые, коэффициент 2.04. Триумф бело-голубых оценен в 1.87.

Бывший полузащитник и тренер «Спартака», амбассадор БЕТСИТИ Кубка России Дмитрий Аленичев считает, что соперники не станут сильно рисковать на протяжении 90 минут, а значит, победителя определить будет сложно.

«Поговорим о финальном матче БЕТСИТИ Кубка России, в котором «Спартак» встретится с «Динамо». Это легендарное противостояние, которое многие ждали.

Обе команды относительно ровно выступали в весенней части чемпионата. О «Спартаке» уже многое было сказано. «Динамо» вплоть до весенней части считалось одним из фаворитов на победу, говорили, что они будут бороться с «Зенитом» до последнего тура. Но этого не случилось, и питерцы по праву выиграли чемпионат.

Перед этим матчем очень хотелось бы, чтобы все игроки были в строю и команды вышли на поле в максимально сильных составах. Предполагаю, что первый тайм будет осторожным. Никто не захочет рисковать. Цена очень высока, поэтому сверхатакующего футбола вряд ли стоит ждать.

Во втором тайме игра изменится в положительную сторону, потому что команды могут подустать, и надеюсь, как и болельщики, что будут забитые мячи. Крайне сложно предсказать результат, но мой прогноз будет следующим: основное время закончится вничью», — заявил Аленичев «Рейтингу Букмекеров».

В букмекерской компании БЕТСИТИ поставить по прогнозу Дмитрия Аленичева вы можете с коэффициентом 3.50.