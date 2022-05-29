«Спартак» — «Динамо»: прогноз Дмитрия Аленичева на матч БЕТСИТИ Кубка России 29 мая 2022 года
29 мая 2022 года в финале БЕТСИТИ Кубка России сыграют «Спартак» и «Динамо». Игра состоится на стадионе «Лужники» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, старт трансляции в 16.00 мск. Обслужит встречу арбитр из Санкт-Петербурга Кирилл Левников.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Динамо» небольшим фаворитом. Успех команды Сандро Шварца можно взять с коэффициентом 2.55, вероятность — около 39%. Победа «Спартака» в основное время доступна с котировкой 2.90 (34%), ничья — за 3.50 (27%).
На то, что обладателями кубка станут красно-белые, коэффициент 2.04. Триумф бело-голубых оценен в 1.87.
Бывший полузащитник и тренер «Спартака», амбассадор БЕТСИТИ Кубка России Дмитрий Аленичев считает, что соперники не станут сильно рисковать на протяжении 90 минут, а значит, победителя определить будет сложно.
«Поговорим о финальном матче БЕТСИТИ Кубка России, в котором «Спартак» встретится с «Динамо». Это легендарное противостояние, которое многие ждали.
Обе команды относительно ровно выступали в весенней части чемпионата. О «Спартаке» уже многое было сказано. «Динамо» вплоть до весенней части считалось одним из фаворитов на победу, говорили, что они будут бороться с «Зенитом» до последнего тура. Но этого не случилось, и питерцы по праву выиграли чемпионат.
Перед этим матчем очень хотелось бы, чтобы все игроки были в строю и команды вышли на поле в максимально сильных составах. Предполагаю, что первый тайм будет осторожным. Никто не захочет рисковать. Цена очень высока, поэтому сверхатакующего футбола вряд ли стоит ждать.
Во втором тайме игра изменится в положительную сторону, потому что команды могут подустать, и надеюсь, как и болельщики, что будут забитые мячи. Крайне сложно предсказать результат, но мой прогноз будет следующим: основное время закончится вничью», — заявил Аленичев «Рейтингу Букмекеров».
В букмекерской компании БЕТСИТИ поставить по прогнозу Дмитрия Аленичева вы можете с коэффициентом 3.50.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0