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«Спартак» — «Динамо»: прогноз Дмитрия Аленичева на матч БЕТСИТИ Кубка России 29 мая 2022 года

Прогноз экспертов на матч БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» 29 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Мартинс Перейра («Спартак»).
Фото Global Look Press

29 мая 2022 года в финале БЕТСИТИ Кубка России сыграют «Спартак» и «Динамо». Игра состоится на стадионе «Лужники» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, старт трансляции в 16.00 мск. Обслужит встречу арбитр из Санкт-Петербурга Кирилл Левников.

БЕТСИТИ Кубок России. Финал
29 мая, 17:00. Лужники (Москва)
Спартак
Динамо

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Динамо» небольшим фаворитом. Успех команды Сандро Шварца можно взять с коэффициентом 2.55, вероятность — около 39%. Победа «Спартака» в основное время доступна с котировкой 2.90 (34%), ничья — за 3.50 (27%).

На то, что обладателями кубка станут красно-белые, коэффициент 2.04. Триумф бело-голубых оценен в 1.87.

Бывший полузащитник и тренер «Спартака», амбассадор БЕТСИТИ Кубка России Дмитрий Аленичев считает, что соперники не станут сильно рисковать на протяжении 90 минут, а значит, победителя определить будет сложно.

«Поговорим о финальном матче БЕТСИТИ Кубка России, в котором «Спартак» встретится с «Динамо». Это легендарное противостояние, которое многие ждали.

Обе команды относительно ровно выступали в весенней части чемпионата. О «Спартаке» уже многое было сказано. «Динамо» вплоть до весенней части считалось одним из фаворитов на победу, говорили, что они будут бороться с «Зенитом» до последнего тура. Но этого не случилось, и питерцы по праву выиграли чемпионат.

 
Паоло Ваноли (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» и «Динамо» — клубы-противоположности. Но финал БЕТСИТИ Кубка России расставит их по местам

Перед этим матчем очень хотелось бы, чтобы все игроки были в строю и команды вышли на поле в максимально сильных составах. Предполагаю, что первый тайм будет осторожным. Никто не захочет рисковать. Цена очень высока, поэтому сверхатакующего футбола вряд ли стоит ждать.

Во втором тайме игра изменится в положительную сторону, потому что команды могут подустать, и надеюсь, как и болельщики, что будут забитые мячи. Крайне сложно предсказать результат, но мой прогноз будет следующим: основное время закончится вничью», — заявил Аленичев «Рейтингу Букмекеров».

В букмекерской компании БЕТСИТИ поставить по прогнозу Дмитрия Аленичева вы можете с коэффициентом 3.50.

 
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ФК Динамо (Москва)
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«Спартак» — «Динамо»: где смотреть матч БЕТСИТИ Кубка России 29 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

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 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

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Гжегож Крыховяк

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 15 1 0
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