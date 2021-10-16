16 октября в 11-м туре чемпионата России сыграют «Спартак» и «Динамо». Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве и начнется в 19.00. Трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ».

«Спартак» подходит к этой игре на седьмом месте в чемпионате, имея в активе 16 очков.

«Динамо» за десять туров смогло набрать 19 очков. Сейчас клуб занимает вторую строчку в РПЛ и отстает от «Зенита» на четыре очка.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Спартак» фаворитом этой встречи. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50 — это 39% вероятности. Ничья в грядущей игре оценивается в 3.60 (26%), а победа «Динамо» — 2.80 (35%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3600 рублей.

Ф1(-1) доступна за 4.00, а Ф2(+1) — за 1.25.

Тотал мячей больше 2.5 есть в линии за 2.12. ТМ можно взять за 1.77.

Голы «Спартака» в двух таймах можно забрать за 3.90. Аналогичный исход на «Динамо» есть за 4.40.