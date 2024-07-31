«Спартак» — «Динамо»: где смотреть матч Кубка России 31 июля 2024 года онлайн в прямом эфире
31 июля «Спартак» встретится с «Динамо» в первом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Московское дерби пройдет на «Лукойл Арене» под присмотром судейской бригады Владимира Москалева. Начало — в 18.30 мск. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» стартует с 18.00 мск, на «Матч! Премьер» — с 18.25 мск.
Аналитики отдали предпочтение «Спартаку»: взять победу команды Деяна Станковича можно с коэффициентом 2.15, вероятность такого итога — примерно 43%. Ничья доступна за 3.80 (26%), выигрыш бело-голубых — за 3.20 (31%).
Опцию «обе забьют» оценили в 1.58, обратный рынок — в 2.40. Соперники огорчили друг друга лишь в трех предыдущих встречах из семи.
Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.30.
Непоражение парней Марцела Лички представили с котировкой 1.72.
На старте РПЛ «Динамо» прихлопнуло «Факел» и «Локомотив» с одинаковым счетом (3:1). Индивидуальный тотал бело-голубых больше 1.5 гола дали за 2.40.
Наиболее вероятный счет дерби, по версии экспертов, — 1:1. Такой результат предложили за 8.00.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
9
|Акрон
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
10
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|- : -
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|18:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:00
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0