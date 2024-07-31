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«Спартак» — «Динамо»: где смотреть матч Кубка России 31 июля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» 31 июля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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ФК «Динамо».
Фото Официальная страница ФК «Динамо» ВКонтакте, Соцсети

31 июля «Спартак» встретится с «Динамо» в первом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Московское дерби пройдет на «Лукойл Арене» под присмотром судейской бригады Владимира Москалева. Начало — в 18.30 мск. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» стартует с 18.00 мск, на «Матч! Премьер» — с 18.25 мск.

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31 июл, 18:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Динамо

Аналитики отдали предпочтение «Спартаку»: взять победу команды Деяна Станковича можно с коэффициентом 2.15, вероятность такого итога — примерно 43%. Ничья доступна за 3.80 (26%), выигрыш бело-голубых — за 3.20 (31%).

Опцию «обе забьют» оценили в 1.58, обратный рынок — в 2.40. Соперники огорчили друг друга лишь в трех предыдущих встречах из семи.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.30.

Федор Смолов (&laquo;Краснодар&raquo;). На старте сезона «Краснодар» выглядит уныло — Мусаев недоволен самоотдачей игроков. ЦСКА начал РПЛ куда успешнее

Непоражение парней Марцела Лички представили с котировкой 1.72.

На старте РПЛ «Динамо» прихлопнуло «Факел» и «Локомотив» с одинаковым счетом (3:1). Индивидуальный тотал бело-голубых больше 1.5 гола дали за 2.40.

Наиболее вероятный счет дерби, по версии экспертов, — 1:1. Такой результат предложили за 8.00.

Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Broke Boys — «Квант»: где смотреть матч Кубка России 31 июля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 18:00
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:00
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
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Зенит

 3
Солтмурад Бакаев

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Локомотив

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Бителло

Динамо

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И К Ж
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