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«Спартак» — «Динамо»: где смотреть матч БЕТСИТИ Кубка России 29 мая 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» 29 мая 2022 года
Евгений Коростелев
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«Спартак» — «Енисей» в БЕТСИТИ Кубке России.
Фото Global Look Press

Долгожданное событие в российском футболе состоится уже совсем скоро — 29 мая 2022 года в финале БЕТСИТИ Кубка страны сразятся «Спартак» и «Динамо». Игра пройдет на стадионе «Лужники». Стартовый свисток арбитра Кирилла Левникова прозвучит в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет сайт matchtv.ru, начало трансляции в 16.00 мск.

БЕТСИТИ Кубок России. Финал
29 мая, 17:00. Лужники (Москва)
Спартак
Динамо

«Динамо» — фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Успех команды Сандро Шварца можно взять с коэффициентом 2.55, вероятность — около 39%. Триумф «Спартака» в основное время доступен с котировкой 2.90 (34%), ничья — за 3.50 (27%).

На то, что обладателями кубка станут красно-белые, коэффициент 2.04. Победа бело-голубых оценена в 1.87.

Матч получится результативным? На тотал больше 2.5 мяча котировка 2.10, на ТМ 2.5 — 1.82.

Команды не так часто обмениваются голами в очных встречах — только в четырех из десяти последних игр. Тем не менее «обе забьют» предлагается взять за 1.81, обратный исход — за 2.00.

Ставку на пенальти в матче можно оформить за 2.30, на удаление — за 2.55, оба события вместе — за 4.50.

Максимилиано Кофрие и&nbsp;Квинси Промес (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» — «Динамо»: голы в ворота красно-белых — главный тренд финала БЕТСИТИ Кубка России

Наиболее вероятные исходы встречи, по мнению аналитиков:

1:1 — за 6.20;

0:1 — за 7.60;

1:0 — за 8.00.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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