Долгожданное событие в российском футболе состоится уже совсем скоро — 29 мая 2022 года в финале БЕТСИТИ Кубка страны сразятся «Спартак» и «Динамо». Игра пройдет на стадионе «Лужники». Стартовый свисток арбитра Кирилла Левникова прозвучит в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет сайт matchtv.ru, начало трансляции в 16.00 мск.

«Динамо» — фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Успех команды Сандро Шварца можно взять с коэффициентом 2.55, вероятность — около 39%. Триумф «Спартака» в основное время доступен с котировкой 2.90 (34%), ничья — за 3.50 (27%).

На то, что обладателями кубка станут красно-белые, коэффициент 2.04. Победа бело-голубых оценена в 1.87.

Матч получится результативным? На тотал больше 2.5 мяча котировка 2.10, на ТМ 2.5 — 1.82.

Команды не так часто обмениваются голами в очных встречах — только в четырех из десяти последних игр. Тем не менее «обе забьют» предлагается взять за 1.81, обратный исход — за 2.00.

Ставку на пенальти в матче можно оформить за 2.30, на удаление — за 2.55, оба события вместе — за 4.50.

Наиболее вероятные исходы встречи, по мнению аналитиков:

1:1 — за 6.20;

0:1 — за 7.60;

1:0 — за 8.00.