16 октября в 11-м туре российской Премьер-лиги пройдет столичное дерби между «Спартаком» и «Динамо». Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19.00. Трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ». Прямой эфир начнется в 18.30.

Команда Руя Витории — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Спартака» можно за 2.50 — это порядка 39% вероятности. Успех «Динамо» идет за 2.85 (34%), а шансы матча завершиться вничью оцениваются коэффициентом 3.50 (27%).

При ставке в 1000 рублей на «Спартак» можно выиграть 2500 рублей в случае победы команды Руя Витории.

Поставить на Ф1(0) можно за 1.81, а на Ф2(0) — за 2.07.

11 октября защитник «Спартака» Джикия принес победу сборной России над Словенией ударом через себя. Шансы Георгия отличиться в дерби в отсутствие Понсе и Промеса оцениваются котировкой 10.0.

Фомин — самый результативный игрок «Динамо» в этом сезоне с пятью забитыми мячами. Поставить на его гол в дерби можно за 3.83.

Главный арбитр встречи — Сергей Карасев. Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.35, а удаления — 2.85.

Три наиболее вероятных счета встречи, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

· 1:0 — коэффициент 7.70;

· 0:1 — 8.30;

· 1:1 — 6.20.