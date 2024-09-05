5 сентября в КХЛ состоится столичное дерби — «Спартак» примет ЦСКА. Игра пройдет на «Арене Мегаспорт», стартовое вбрасывание намечено на 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет показана на телеканале «Матч ТВ» с 19.00 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у команд очень близкие шансы на победу. Успех «Спартака» в основное время доступен за 2.50, вероятность данного исхода — примерно 40%. Триумф ЦСКА идет за близкие 2.55 (39%), ничья — за 4.20 (21%).

Выигрыш красно-белых с учетом ОТ и буллитов оценен в 1.93, красно-синих — в 1.95.

На то, что в этой встрече в принципе случится овертайм, котировка — 3.90.

Тотал больше 5.5 шайбы можно взять за 2.04, ТМ 5.5 — за 1.76.

Какой период станет самым результативным? Первый — 4.80, второй — 3.25, третий — 3.55.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — ЦСКА

Команды дважды встречались в межсезонье и провели очень жаркие матчи — основное время оба раза завершилось вничью — 3:3. В серии буллитов соперники обменялись победами. «Спартак» в целом забивает достаточно много, в прошлом регулярном чемпионате он стал лидером по заброшенным шайбам (233). В первом домашнем матче сезона красно-белые наверняка постараются сыграть в своем атакующем стиле и обеспечить болельщиков положительными эмоциями. Не решивший проблемы обороны ЦСКА вполне может позволить противнику забросить минимум трижды.

Рекомендуемая ставка: «Спартак» забросит три и более шайбы за 1.89.

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