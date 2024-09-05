«Спартак» — ЦСКА: красно-белые будут доминировать в дерби
5 сентября в КХЛ состоится столичное дерби — «Спартак» примет ЦСКА. Игра пройдет на «Арене Мегаспорт», стартовое вбрасывание намечено на 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет показана на телеканале «Матч ТВ» с 19.00 мск.
Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у команд очень близкие шансы на победу. Успех «Спартака» в основное время доступен за 2.50, вероятность данного исхода — примерно 40%. Триумф ЦСКА идет за близкие 2.55 (39%), ничья — за 4.20 (21%).
Выигрыш красно-белых с учетом ОТ и буллитов оценен в 1.93, красно-синих — в 1.95.
На то, что в этой встрече в принципе случится овертайм, котировка — 3.90.
Тотал больше 5.5 шайбы можно взять за 2.04, ТМ 5.5 — за 1.76.
Какой период станет самым результативным? Первый — 4.80, второй — 3.25, третий — 3.55.
Прогноз и ставка на матч «Спартак» — ЦСКА
Команды дважды встречались в межсезонье и провели очень жаркие матчи — основное время оба раза завершилось вничью — 3:3. В серии буллитов соперники обменялись победами. «Спартак» в целом забивает достаточно много, в прошлом регулярном чемпионате он стал лидером по заброшенным шайбам (233). В первом домашнем матче сезона красно-белые наверняка постараются сыграть в своем атакующем стиле и обеспечить болельщиков положительными эмоциями. Не решивший проблемы обороны ЦСКА вполне может позволить противнику забросить минимум трижды.
Рекомендуемая ставка: «Спартак» забросит три и более шайбы за 1.89.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1