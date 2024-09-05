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«Спартак» — ЦСКА: красно-белые будут доминировать в дерби

Прогноз на матч КХЛ «Спартак» — ЦСКА 5 сентября 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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5 сентября в КХЛ состоится столичное дерби — «Спартак» примет ЦСКА. Игра пройдет на «Арене Мегаспорт», стартовое вбрасывание намечено на 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет показана на телеканале «Матч ТВ» с 19.00 мск.

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Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у команд очень близкие шансы на победу. Успех «Спартака» в основное время доступен за 2.50, вероятность данного исхода — примерно 40%. Триумф ЦСКА идет за близкие 2.55 (39%), ничья — за 4.20 (21%).

Выигрыш красно-белых с учетом ОТ и буллитов оценен в 1.93, красно-синих — в 1.95.

На то, что в этой встрече в принципе случится овертайм, котировка — 3.90.

Тотал больше 5.5 шайбы можно взять за 2.04, ТМ 5.5 — за 1.76.

Какой период станет самым результативным? Первый — 4.80, второй — 3.25, третий — 3.55.

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — ЦСКА

Команды дважды встречались в межсезонье и провели очень жаркие матчи — основное время оба раза завершилось вничью — 3:3. В серии буллитов соперники обменялись победами. «Спартак» в целом забивает достаточно много, в прошлом регулярном чемпионате он стал лидером по заброшенным шайбам (233). В первом домашнем матче сезона красно-белые наверняка постараются сыграть в своем атакующем стиле и обеспечить болельщиков положительными эмоциями. Не решивший проблемы обороны ЦСКА вполне может позволить противнику забросить минимум трижды.

Рекомендуемая ставка: «Спартак» забросит три и более шайбы за 1.89.

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ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 - : -
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
14.09 14:15
Факел – Пари НН
 - : -
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ЦСКА – Зенит
 - : -
14.09 16:30
Акрон – Химки
 - : -
14.09 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

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