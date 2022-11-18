«Спартак» — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 18 ноября 2022 года
18 ноября «Спартак» и ЦСКА сыграют во второй раз за неделю в рамках регулярного чемпионата КХЛ. До этого команды встречались 11 ноября, и красно-белые выиграли (2:1). Игра пройдет в Москве на льду арены «Мегаспорт», время начала — 19.30 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей серьезными фаворитами: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.75, вероятность — 56%. Успех «Спартака» доступен за 4.40 (22%), ничья идет с такой же котировкой.
Верите, что красно-белые снова победят в дерби? Ставка в 1000 рублей на выигрыш хозяев при благополучном исходе принесет 4400 рублей.
Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) можно взять за 6.70, Ф2(+1.5) — за 1.11;
• Ф2(-1.5) идет за 2.27, Ф1(+1.5) — за 1.63.
«Спартак» уволил Бориса Миронова после шести поражений подряд и назначил Игоря Гришина, с которым команда провела три матча и все выиграла. Поставить на то, что красно-белые как минимум не проиграют и в предстоящей встрече, можно с коэффициентом 2.08.
ЦСКА — одна из самых результативных команд КХЛ — в среднем за матч забрасывает 3.21 шайбы. Чаще отличается только лидирующий СКА. Индивидуальный тотал гостей больше 2.5 гола оценен в 1.75, ИТМ2 (2.5) — в 2.08.
Реже «Спартака» же отличаются только две команды: красно-белые в среднем за игру оформляют 1.97 шайбы. ИТБ1 (1.5) можно взять за 1.74, ИТМ1 (1.5) — за 2.10.
Общий тотал больше 4.5 гола предложен за 1.90, ТМ 4.5 — за 1.94.
Прогноз и ставка на матч «Спартак» — ЦСКА 18 ноября 2022 года
Красно-белые набрали хороший ход: выиграли в трех матчах подряд, в том числе обыграли ЦСКА (2:1). Команда Гришина в этих встречах отличилась минимум два раза, а в последней встрече с «Северсталью» забросила четыре шайбы. При этом «Спартак» неплохо обороняется: в среднем по сезону пропускает 2.56 гола за игру, но в последних трех матчах ни разу не пропустил больше двух шайб. ЦСКА же выступает нестабильно: выиграл только дважды за последние пять матчей, а за две встречи с красно-белыми в этом сезоне ни разу не победил в основное время.
Рекомендуемая ставка: Ф1(+1.5) за 1.63.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2