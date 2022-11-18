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«Спартак» — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 18 ноября 2022 года

Прогноз на матч КХЛ «Спартак» — ЦСКА 18 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Спартака» в матче КХЛ с «Северсталью».
Фото Телеграм-канал «Спартака», Telegram

18 ноября «Спартак» и ЦСКА сыграют во второй раз за неделю в рамках регулярного чемпионата КХЛ. До этого команды встречались 11 ноября, и красно-белые выиграли (2:1). Игра пройдет в Москве на льду арены «Мегаспорт», время начала — 19.30 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей серьезными фаворитами: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.75, вероятность — 56%. Успех «Спартака» доступен за 4.40 (22%), ничья идет с такой же котировкой.

Верите, что красно-белые снова победят в дерби? Ставка в 1000 рублей на выигрыш хозяев при благополучном исходе принесет 4400 рублей.

Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) можно взять за 6.70, Ф2(+1.5) — за 1.11;

• Ф2(-1.5) идет за 2.27, Ф1(+1.5) — за 1.63.

«Спартак» уволил Бориса Миронова после шести поражений подряд и назначил Игоря Гришина, с которым команда провела три матча и все выиграла. Поставить на то, что красно-белые как минимум не проиграют и в предстоящей встрече, можно с коэффициентом 2.08.

ЦСКА — одна из самых результативных команд КХЛ — в среднем за матч забрасывает 3.21 шайбы. Чаще отличается только лидирующий СКА. Индивидуальный тотал гостей больше 2.5 гола оценен в 1.75, ИТМ2 (2.5) — в 2.08.

Реже «Спартака» же отличаются только две команды: красно-белые в среднем за игру оформляют 1.97 шайбы. ИТБ1 (1.5) можно взять за 1.74, ИТМ1 (1.5) — за 2.10.

Общий тотал больше 4.5 гола предложен за 1.90, ТМ 4.5 — за 1.94.

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — ЦСКА 18 ноября 2022 года

Красно-белые набрали хороший ход: выиграли в трех матчах подряд, в том числе обыграли ЦСКА (2:1). Команда Гришина в этих встречах отличилась минимум два раза, а в последней встрече с «Северсталью» забросила четыре шайбы. При этом «Спартак» неплохо обороняется: в среднем по сезону пропускает 2.56 гола за игру, но в последних трех матчах ни разу не пропустил больше двух шайб. ЦСКА же выступает нестабильно: выиграл только дважды за последние пять матчей, а за две встречи с красно-белыми в этом сезоне ни разу не победил в основное время.

Рекомендуемая ставка: Ф1(+1.5) за 1.63.

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ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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