18 ноября «Спартак» и ЦСКА сыграют во второй раз за неделю в рамках регулярного чемпионата КХЛ. До этого команды встречались 11 ноября, и красно-белые выиграли (2:1). Игра пройдет в Москве на льду арены «Мегаспорт», время начала — 19.30 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей серьезными фаворитами: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.75, вероятность — 56%. Успех «Спартака» доступен за 4.40 (22%), ничья идет с такой же котировкой.

Верите, что красно-белые снова победят в дерби? Ставка в 1000 рублей на выигрыш хозяев при благополучном исходе принесет 4400 рублей.

Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) можно взять за 6.70, Ф2(+1.5) — за 1.11;

• Ф2(-1.5) идет за 2.27, Ф1(+1.5) — за 1.63.

«Спартак» уволил Бориса Миронова после шести поражений подряд и назначил Игоря Гришина, с которым команда провела три матча и все выиграла. Поставить на то, что красно-белые как минимум не проиграют и в предстоящей встрече, можно с коэффициентом 2.08.

ЦСКА — одна из самых результативных команд КХЛ — в среднем за матч забрасывает 3.21 шайбы. Чаще отличается только лидирующий СКА. Индивидуальный тотал гостей больше 2.5 гола оценен в 1.75, ИТМ2 (2.5) — в 2.08.

Реже «Спартака» же отличаются только две команды: красно-белые в среднем за игру оформляют 1.97 шайбы. ИТБ1 (1.5) можно взять за 1.74, ИТМ1 (1.5) — за 2.10.

Общий тотал больше 4.5 гола предложен за 1.90, ТМ 4.5 — за 1.94.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — ЦСКА 18 ноября 2022 года

Красно-белые набрали хороший ход: выиграли в трех матчах подряд, в том числе обыграли ЦСКА (2:1). Команда Гришина в этих встречах отличилась минимум два раза, а в последней встрече с «Северсталью» забросила четыре шайбы. При этом «Спартак» неплохо обороняется: в среднем по сезону пропускает 2.56 гола за игру, но в последних трех матчах ни разу не пропустил больше двух шайб. ЦСКА же выступает нестабильно: выиграл только дважды за последние пять матчей, а за две встречи с красно-белыми в этом сезоне ни разу не победил в основное время.

Рекомендуемая ставка: Ф1(+1.5) за 1.63.