18 ноября в регулярном чемпионате КХЛ пройдет вторая встреча «Спартака» и ЦСКА за неделю. Команды играли 11 ноября, и красно-белые выиграли (2:1). Предстоящий матч пройдет в Москве на льду арены «Мегаспорт», время начала — 19:30 мск. Прямую трансляцию покажут matchtv.ru (начало эфира — 18:45 мск) и телеканал KHL PRIME (19:15 мск).

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение гостям: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.75, вероятность — 56%. Успех «Спартака» доступен за 4.40 (22%), ничья идет с такой же котировкой.

Красно-белые идут на серию из трех побед подряд, которая включила в себя и успех в матче с ЦСКА. Считаете, что «Спартак» снова выиграет в дерби? Ставка в 1000 рублей на этот рынок при благополучном исходе принесет 4400 рублей.

Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1 (-1.5) можно взять за 6.70, Ф2 (+1.5) — за 1.11;

• Ф2 (-1.5) идет за 2.27, Ф1 (+1.5) — за 1.63.

Команды уже дважды встречались в этом сезоне: армейцы ни разу не обыгрывали соперника в основное время. 26 сентября красно-синие победили в овертайме (3:2), 11 ноября проиграли (1:2). Верите, что «Спартак» опять не уступит в основное время? Этот рынок предложен с котировкой 2.04.

ЦСКА много забивает: за 29 встреч армейцы забросили 93 шайбы, а в среднем за матч оформляют 3.21 гола. Правда, в трех из четырех последних игр команда Сергея Федорова отличалась не более двух раз. Индивидуальный тотал гостей больше 2.5 шайбы можно взять за 1.79, ИТМ2 (2.5) — за 2.03.

«Спартак» забивает гораздо реже: за 32 матча москвичи отличились 63 раза, а в среднем за игру забрасывают 1.97 гола. ИТБ1 (1.5) доступен за 1.69, ИТМ1 (1.5) — за 2.17.

Общий тотал более 4.5 шайбы идет за 1.90, ТМ 4.5 — за 1.94.