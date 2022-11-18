«Спартак» — ЦСКА: где смотреть матч КХЛ 18 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
18 ноября в регулярном чемпионате КХЛ пройдет вторая встреча «Спартака» и ЦСКА за неделю. Команды играли 11 ноября, и красно-белые выиграли (2:1). Предстоящий матч пройдет в Москве на льду арены «Мегаспорт», время начала — 19:30 мск. Прямую трансляцию покажут matchtv.ru (начало эфира — 18:45 мск) и телеканал KHL PRIME (19:15 мск).
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение гостям: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.75, вероятность — 56%. Успех «Спартака» доступен за 4.40 (22%), ничья идет с такой же котировкой.
Красно-белые идут на серию из трех побед подряд, которая включила в себя и успех в матче с ЦСКА. Считаете, что «Спартак» снова выиграет в дерби? Ставка в 1000 рублей на этот рынок при благополучном исходе принесет 4400 рублей.
Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1 (-1.5) можно взять за 6.70, Ф2 (+1.5) — за 1.11;
• Ф2 (-1.5) идет за 2.27, Ф1 (+1.5) — за 1.63.
Команды уже дважды встречались в этом сезоне: армейцы ни разу не обыгрывали соперника в основное время. 26 сентября красно-синие победили в овертайме (3:2), 11 ноября проиграли (1:2). Верите, что «Спартак» опять не уступит в основное время? Этот рынок предложен с котировкой 2.04.
ЦСКА много забивает: за 29 встреч армейцы забросили 93 шайбы, а в среднем за матч оформляют 3.21 гола. Правда, в трех из четырех последних игр команда Сергея Федорова отличалась не более двух раз. Индивидуальный тотал гостей больше 2.5 шайбы можно взять за 1.79, ИТМ2 (2.5) — за 2.03.
«Спартак» забивает гораздо реже: за 32 матча москвичи отличились 63 раза, а в среднем за игру забрасывают 1.97 гола. ИТБ1 (1.5) доступен за 1.69, ИТМ1 (1.5) — за 2.17.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2