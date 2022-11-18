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«Спартак» — ЦСКА: где смотреть матч КХЛ 18 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Спартак» — ЦСКА 18 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Александр Хохлачев («Спартак»).
Фото Телеграм-канал «Спартака», Telegram

18 ноября в регулярном чемпионате КХЛ пройдет вторая встреча «Спартака» и ЦСКА за неделю. Команды играли 11 ноября, и красно-белые выиграли (2:1). Предстоящий матч пройдет в Москве на льду арены «Мегаспорт», время начала — 19:30 мск. Прямую трансляцию покажут matchtv.ru (начало эфира — 18:45 мск) и телеканал KHL PRIME (19:15 мск).

Игроки &laquo;Спартака&raquo; в&nbsp;матче КХЛ с &laquo;Северсталью&raquo;. «Спартак» — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 18 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение гостям: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.75, вероятность — 56%. Успех «Спартака» доступен за 4.40 (22%), ничья идет с такой же котировкой.

Красно-белые идут на серию из трех побед подряд, которая включила в себя и успех в матче с ЦСКА. Считаете, что «Спартак» снова выиграет в дерби? Ставка в 1000 рублей на этот рынок при благополучном исходе принесет 4400 рублей.

Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1 (-1.5) можно взять за 6.70, Ф2 (+1.5) — за 1.11;

• Ф2 (-1.5) идет за 2.27, Ф1 (+1.5) — за 1.63.

Команды уже дважды встречались в этом сезоне: армейцы ни разу не обыгрывали соперника в основное время. 26 сентября красно-синие победили в овертайме (3:2), 11 ноября проиграли (1:2). Верите, что «Спартак» опять не уступит в основное время? Этот рынок предложен с котировкой 2.04.

Антон Слепышев. «Спартак» — ЦСКА: Григоренко и Слепышев отомстят за последнее поражение в дерби

ЦСКА много забивает: за 29 встреч армейцы забросили 93 шайбы, а в среднем за матч оформляют 3.21 гола. Правда, в трех из четырех последних игр команда Сергея Федорова отличалась не более двух раз. Индивидуальный тотал гостей больше 2.5 шайбы можно взять за 1.79, ИТМ2 (2.5) — за 2.03.

«Спартак» забивает гораздо реже: за 32 матча москвичи отличились 63 раза, а в среднем за игру забрасывают 1.97 гола. ИТБ1 (1.5) доступен за 1.69, ИТМ1 (1.5) — за 2.17.

Общий тотал более 4.5 шайбы идет за 1.90, ТМ 4.5 — за 1.94.

Хоккей
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ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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«Спартак» — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 18 ноября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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