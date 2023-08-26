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Сегодня, 10:15

«Спартак» — «Ахмат»: прогноз на матч РПЛ 26 августа 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Ахмат» 26 августа 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Квинси Промес.
Фото Global Look Press

26 августа «Спартак» на «Открытие Банк Арене» сразится с «Ахматом». Игра шестого тура РПЛ начнется в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» запланирована с 19.00 мск. Главным арбитром назначен Рафаэль Шафеев.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
26 авг, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Ахмат

«Спартак» — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. Взять победу хозяев можно с коэффициентом 1.73, что примерно 58% вероятности исхода. Ничья идет за 4.18 (24%), успех «Ахмата» — за 4.58 (18%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 4580 рублей.

Если верите, что «Ахмат» не позволит «Спартаку» набрать три очка, возьмите вариант Х2 за 2.17.

Тотал больше 2.5 мяча прошел во всех семи матчах «Спартака» в этом сезоне, он доступен за 1.65.

На «обе забьют» коэффициент — 1.65, на «обе забьют — нет» — 2.22. В каждой игре с участием красно-белых команды обменивались голами.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 — 7.40;

  • 2:1 в пользу «Спартака» — 7.50;

  • 2:0 — 8.50.

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Ахмат»

«Спартак» в этом сезоне еще не играл «низовые» матчи: в двух из семи встреч с участием красно-белых было забито три мяча, в остальных — еще больше. При этом в каждом случае москвичи и отличались сами, и позволяли это сделать соперникам.

У «Ахмата» четыре встречи получились «верховыми», еще три не дотянули до отметки всего один мяч. Вероятно, команды порадуют болельщиков и покажут результативный футбол.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.65.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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«ПСЖ» — «Ланс»: прогноз на матч лиги 1 26 августа 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
5
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
14
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 4
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 4 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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