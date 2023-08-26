26 августа «Спартак» на «Открытие Банк Арене» сразится с «Ахматом». Игра шестого тура РПЛ начнется в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» запланирована с 19.00 мск. Главным арбитром назначен Рафаэль Шафеев.

«Спартак» — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. Взять победу хозяев можно с коэффициентом 1.73, что примерно 58% вероятности исхода. Ничья идет за 4.18 (24%), успех «Ахмата» — за 4.58 (18%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 4580 рублей.

Если верите, что «Ахмат» не позволит «Спартаку» набрать три очка, возьмите вариант Х2 за 2.17.

Тотал больше 2.5 мяча прошел во всех семи матчах «Спартака» в этом сезоне, он доступен за 1.65.

На «обе забьют» коэффициент — 1.65, на «обе забьют — нет» — 2.22. В каждой игре с участием красно-белых команды обменивались голами.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Ахмат»

«Спартак» в этом сезоне еще не играл «низовые» матчи: в двух из семи встреч с участием красно-белых было забито три мяча, в остальных — еще больше. При этом в каждом случае москвичи и отличались сами, и позволяли это сделать соперникам.

У «Ахмата» четыре встречи получились «верховыми», еще три не дотянули до отметки всего один мяч. Вероятно, команды порадуют болельщиков и покажут результативный футбол.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.65.

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