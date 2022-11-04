«Сочи» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 5 ноября 2022 года
5 ноября в 16-м туре РПЛ сыграют «Сочи» и «Спартак». Матч начнется в 14.00 по московскому времени на стадионе «Фишт», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт транлсяции — в 13.55 мск.
Букмекерская компания БЕТСИТИ больше верит в гостей. Поставить на победу «Спартака» можно за 2.10, это примерно 47% вероятности. Успех «Сочи» оценили в 3.30 (30%), ничью — в 4.10 (23%).
При ставке в 1000 рублей на победу хозяев в случае успеха выплата составит 3300 рублей.
Если считаете, что сочинцы не уступят, оформите ставку за 1.79.
Подстраховаться можно при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.48, Ф2(0) — за 1.58.
Эксперты не сомневаются в результативности встречи, и не зря: «верх» по голам проходил в восьми последних встречах во всех турнирах как у «Спартака», так и у «Сочи». Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.61.
Вариант «обе забьют» встречался в семи из десяти прошедших матчей у «Сочи» и в пяти играх у «Спартака». Поставить на то, что команды огорчат друг друга, можно за 1.55.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 7.40.
Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Спартак»
С Вадимом Гараниным, тренером «Сочи», ситуация странная. С одной стороны, в СМИ появилась информация о его уходе. С другой, все официальные лица клуба отставку опровергают. Как бы там ни было на самом деле, работа Гаранина действительно вызывает скепсис: в четырех последних матчах «Сочи» не набирал очки, проиграл «Уралу» (2:3) и пропустил семь мячей от «Зенита».
Остался Гаранин в клубе или нет, оба варианта в краткосрочной перспективе ничего хорошего сочинцам не сулят. «Спартак» за девять матчей лишь раз потерял очки — в дерби с ЦСКА (1:1), и такой «Сочи» для него — это легкая цель.
Рекомендуемая ставка: П2 за 2.10.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|- : -
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2