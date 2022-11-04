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«Сочи» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 5 ноября 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Спартак» 5 ноября 2022 года
Артем Белинин
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Гильермо Абаскаль.
Фото Global Look Press

5 ноября в 16-м туре РПЛ сыграют «Сочи» и «Спартак». Матч начнется в 14.00 по московскому времени на стадионе «Фишт», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт транлсяции — в 13.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
05 нояб, 14:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Спартак

Букмекерская компания БЕТСИТИ больше верит в гостей. Поставить на победу «Спартака» можно за 2.10, это примерно 47% вероятности. Успех «Сочи» оценили в 3.30 (30%), ничью — в 4.10 (23%).

При ставке в 1000 рублей на победу хозяев в случае успеха выплата составит 3300 рублей.

Если считаете, что сочинцы не уступят, оформите ставку за 1.79.

Подстраховаться можно при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.48, Ф2(0) — за 1.58.

Эксперты не сомневаются в результативности встречи, и не зря: «верх» по голам проходил в восьми последних встречах во всех турнирах как у «Спартака», так и у «Сочи». Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.61.

Вариант «обе забьют» встречался в семи из десяти прошедших матчей у «Сочи» и в пяти играх у «Спартака». Поставить на то, что команды огорчат друг друга, можно за 1.55.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 7.40.

Александр Соболев (&laquo;Спартак&raquo;). «Сочи» — «Спартак»: отставка Гаранина не поможет южанам остановить Промеса и Соболева

Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Спартак»

С Вадимом Гараниным, тренером «Сочи», ситуация странная. С одной стороны, в СМИ появилась информация о его уходе. С другой, все официальные лица клуба отставку опровергают. Как бы там ни было на самом деле, работа Гаранина действительно вызывает скепсис: в четырех последних матчах «Сочи» не набирал очки, проиграл «Уралу» (2:3) и пропустил семь мячей от «Зенита».

Остался Гаранин в клубе или нет, оба варианта в краткосрочной перспективе ничего хорошего сочинцам не сулят. «Спартак» за девять матчей лишь раз потерял очки — в дерби с ЦСКА (1:1), и такой «Сочи» для него — это легкая цель.

Рекомендуемая ставка: П2 за 2.10.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
0
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«Спартак» — «Куньлунь»: прогноз на матч КХЛ 4 ноября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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