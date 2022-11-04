5 ноября в 16-м туре РПЛ сыграют «Сочи» и «Спартак». Матч начнется в 14.00 по московскому времени на стадионе «Фишт», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт транлсяции — в 13.55 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ больше верит в гостей. Поставить на победу «Спартака» можно за 2.10, это примерно 47% вероятности. Успех «Сочи» оценили в 3.30 (30%), ничью — в 4.10 (23%).

При ставке в 1000 рублей на победу хозяев в случае успеха выплата составит 3300 рублей.

Если считаете, что сочинцы не уступят, оформите ставку за 1.79.

Подстраховаться можно при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.48, Ф2(0) — за 1.58.

Эксперты не сомневаются в результативности встречи, и не зря: «верх» по голам проходил в восьми последних встречах во всех турнирах как у «Спартака», так и у «Сочи». Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.61.

Вариант «обе забьют» встречался в семи из десяти прошедших матчей у «Сочи» и в пяти играх у «Спартака». Поставить на то, что команды огорчат друг друга, можно за 1.55.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 7.40.

Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Спартак»

С Вадимом Гараниным, тренером «Сочи», ситуация странная. С одной стороны, в СМИ появилась информация о его уходе. С другой, все официальные лица клуба отставку опровергают. Как бы там ни было на самом деле, работа Гаранина действительно вызывает скепсис: в четырех последних матчах «Сочи» не набирал очки, проиграл «Уралу» (2:3) и пропустил семь мячей от «Зенита».

Остался Гаранин в клубе или нет, оба варианта в краткосрочной перспективе ничего хорошего сочинцам не сулят. «Спартак» за девять матчей лишь раз потерял очки — в дерби с ЦСКА (1:1), и такой «Сочи» для него — это легкая цель.

Рекомендуемая ставка: П2 за 2.10.