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«Сочи» — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ 18 октября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Спартак» 18 октября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Спартака».
Фото Телеграм-канал «Спартака», Telegram

18 октября «Сочи» и «Спартак» второй раз подряд сойдутся в регулярном чемпионате КХЛ. Команды встретятся на льду арены «Большой», начало — в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», старт эфира в 19.20 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на успех красно-белых в основное время можно с коэффициентом 1.69, что составляет примерно 58% вероятности. Выигрыш хозяев оценен в 4.20 (22%), ничья идет с чуть большей котировкой 4.60 (20%).

Триумф москвичей с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.41, этот рынок на «Сочи» предложен за 2.88.

Команды проведут друг с другом второй матч подряд, первый закончился уверенной победой «Спартака» (5:2). Поставить на непоражение «леопардов» по итогам 60 минут можно за 2.11.

Также вас ждет широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(+1) — за 1.95, Ф2(-1) — за 1.85;

• Ф1(+2) — за 1.47, Ф2(-2) — за 2.57.

Тотал больше 5.5 шайбы можно взять за 1.75, ТМ 5.5 — за 2.06.

&laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Северсталь&raquo;. «Динамо» — «Северсталь»: прогноз на матч КХЛ 18 октября 2023 года

Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Спартак»

Красно-белые подошли к поединку на серии из шести триумфов подряд, а в прошлой игре разделались именно с «Сочи» (5:2). Москвичи забросили больше всех в КХЛ (75), а в среднем отличаются 3.75 раза за 60 минут. В последних шести противостояниях они еще не забивали меньше четырех голов.

«Сочи» же не побеждал в основное время на протяжении пяти встреч (четыре поражения). Вдобавок у команды Дмитрия Кокорева не все в порядке с обороной: «леопарды» пропустили 66 раз — в среднем за матч в их воротах оказывается 3.47 шайбы. Больше получили только «Витязь» и «Куньлунь».

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (3.5) за 2.01.

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«Динамо» — «Северсталь»: прогноз на матч КХЛ 18 октября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
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ЦСКА

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