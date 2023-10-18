«Сочи» — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ 18 октября 2023 года
18 октября «Сочи» и «Спартак» второй раз подряд сойдутся в регулярном чемпионате КХЛ. Команды встретятся на льду арены «Большой», начало — в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», старт эфира в 19.20 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на успех красно-белых в основное время можно с коэффициентом 1.69, что составляет примерно 58% вероятности. Выигрыш хозяев оценен в 4.20 (22%), ничья идет с чуть большей котировкой 4.60 (20%).
Триумф москвичей с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.41, этот рынок на «Сочи» предложен за 2.88.
Команды проведут друг с другом второй матч подряд, первый закончился уверенной победой «Спартака» (5:2). Поставить на непоражение «леопардов» по итогам 60 минут можно за 2.11.
Также вас ждет широкий выбор ставок на результат с учетом форы:
• Ф1(+1) — за 1.95, Ф2(-1) — за 1.85;
• Ф1(+2) — за 1.47, Ф2(-2) — за 2.57.
Тотал больше 5.5 шайбы можно взять за 1.75, ТМ 5.5 — за 2.06.
Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Спартак»
Красно-белые подошли к поединку на серии из шести триумфов подряд, а в прошлой игре разделались именно с «Сочи» (5:2). Москвичи забросили больше всех в КХЛ (75), а в среднем отличаются 3.75 раза за 60 минут. В последних шести противостояниях они еще не забивали меньше четырех голов.
«Сочи» же не побеждал в основное время на протяжении пяти встреч (четыре поражения). Вдобавок у команды Дмитрия Кокорева не все в порядке с обороной: «леопарды» пропустили 66 раз — в среднем за матч в их воротах оказывается 3.47 шайбы. Больше получили только «Витязь» и «Куньлунь».
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (3.5) за 2.01.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
|
2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
|
6
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
|
7
|ЦСКА
|11
|4
|5
|2
|22-17
|17
|
8
|Динамо
|11
|4
|5
|2
|17-15
|17
|
9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
|Рубин
|11
|3
|3
|5
|11-20
|12
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
13
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
14
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
15
|Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
|9
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|9
|1
|1