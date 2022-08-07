«Сочи» в четвертом туре РПЛ примет «Нижний Новгород» на стадионе «Фишт». Матч начнется в 20.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru. Главный арбитр — москвич Антон Фролов.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Сочи» можно с коэффициентом 1.60, вероятность — примерно 62%. Успех «Нижнего Новгорода» доступен с котировкой 5.80 (16%). Ничья идет за 4.20 (22%).

Верите в гостей? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Нижнего» при благополучном исходе принесет 5800 рублей.

Три самых вероятных результата встречи говорят о большом преимуществе «Сочи»:

• победа хозяев 1:0 идет за 6.80;

• успех 2:0 — за 7.10;

• ничья 1:1 — за 7.50.

«Нижний Новгород» — одна из самых нерезультативных команд на старте РПЛ: за три тура она выжала три забитых мяча, меньше только у «Торпедо» (два) и «Урала» (один). Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола можно взять за 3.80, ИТМ2 (1.5) — за 1.27.

«Сочи» вонзил пять мячей: ИТБ1 (1.5) доступен с коэффициентом 1.67, ИТМ1 (1.5) идет за 2.20.

Обе команды не очень надежно действуют в обороне: «Сочи» пропустил по мячу даже в выигранных матчах с «Торпедо» (3:1) и «Ахматом» (2:1), плюс крупно проиграл ЦСКА (0:3). «Нижний» тоже не провел еще ни одной сухой игры. Поставить на голы от обеих команд можно с котировкой 1.88, обратный рынок доступен за 1.92.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.82, ТМ 2.5 — в 2.05.

Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Нижний Новгород» 7 августа 2022 года

Нижегородцы не одержали еще ни одной победы в новом сезоне: дважды сыграли вничью и проиграли. «Сочи» выиграл уже два матча, но пережил разгром от ЦСКА. В предстоящей игре у сочинцев могут возникнуть проблемы в обороне — травмированы два правых защитника Тимофей Маргасов и Кирилл Заика. При этом в атаке команда остается очень опасной, плюс мощную форму набрал лидер команды Кристиан Нобоа: эквадорец оформил дубль в прошлом матче. Скорее всего, «Сочи» оправдает статус фаворита, несмотря на проблемы в обороне.

Рекомендуемая ставка: «Сочи» не проиграет и тотал больше 2.5 за 2.16.