«Сочи» — «Нижний Новгород»: прогноз на матч РПЛ 7 августа 2022 года
«Сочи» в четвертом туре РПЛ примет «Нижний Новгород» на стадионе «Фишт». Матч начнется в 20.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru. Главный арбитр — москвич Антон Фролов.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Сочи» можно с коэффициентом 1.60, вероятность — примерно 62%. Успех «Нижнего Новгорода» доступен с котировкой 5.80 (16%). Ничья идет за 4.20 (22%).
Верите в гостей? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Нижнего» при благополучном исходе принесет 5800 рублей.
Три самых вероятных результата встречи говорят о большом преимуществе «Сочи»:
• победа хозяев 1:0 идет за 6.80;
• успех 2:0 — за 7.10;
• ничья 1:1 — за 7.50.
«Нижний Новгород» — одна из самых нерезультативных команд на старте РПЛ: за три тура она выжала три забитых мяча, меньше только у «Торпедо» (два) и «Урала» (один). Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола можно взять за 3.80, ИТМ2 (1.5) — за 1.27.
«Сочи» вонзил пять мячей: ИТБ1 (1.5) доступен с коэффициентом 1.67, ИТМ1 (1.5) идет за 2.20.
Обе команды не очень надежно действуют в обороне: «Сочи» пропустил по мячу даже в выигранных матчах с «Торпедо» (3:1) и «Ахматом» (2:1), плюс крупно проиграл ЦСКА (0:3). «Нижний» тоже не провел еще ни одной сухой игры. Поставить на голы от обеих команд можно с котировкой 1.88, обратный рынок доступен за 1.92.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.82, ТМ 2.5 — в 2.05.
Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Нижний Новгород» 7 августа 2022 года
Нижегородцы не одержали еще ни одной победы в новом сезоне: дважды сыграли вничью и проиграли. «Сочи» выиграл уже два матча, но пережил разгром от ЦСКА. В предстоящей игре у сочинцев могут возникнуть проблемы в обороне — травмированы два правых защитника Тимофей Маргасов и Кирилл Заика. При этом в атаке команда остается очень опасной, плюс мощную форму набрал лидер команды Кристиан Нобоа: эквадорец оформил дубль в прошлом матче. Скорее всего, «Сочи» оправдает статус фаворита, несмотря на проблемы в обороне.
Рекомендуемая ставка: «Сочи» не проиграет и тотал больше 2.5 за 2.16.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
4
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
5
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
6
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
7
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
8
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|0 : 2
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|3 : 0
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|0 : 0
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|1 : 3
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0