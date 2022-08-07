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«Сочи» — «Нижний Новгород»: прогноз на матч РПЛ 7 августа 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Нижний Новгород» 7 августа 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Сергей Терехов («Сочи»).
Фото Global Look Press

«Сочи» в четвертом туре РПЛ примет «Нижний Новгород» на стадионе «Фишт». Матч начнется в 20.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru. Главный арбитр — москвич Антон Фролов.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
07 авг, 20:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Нижний Новгород

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Сочи» можно с коэффициентом 1.60, вероятность — примерно 62%. Успех «Нижнего Новгорода» доступен с котировкой 5.80 (16%). Ничья идет за 4.20 (22%).

Верите в гостей? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Нижнего» при благополучном исходе принесет 5800 рублей.

Три самых вероятных результата встречи говорят о большом преимуществе «Сочи»:

• победа хозяев 1:0 идет за 6.80;

• успех 2:0 — за 7.10;

• ничья 1:1 — за 7.50.

«Нижний Новгород» — одна из самых нерезультативных команд на старте РПЛ: за три тура она выжала три забитых мяча, меньше только у «Торпедо» (два) и «Урала» (один). Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола можно взять за 3.80, ИТМ2 (1.5) — за 1.27.

«Сочи» вонзил пять мячей: ИТБ1 (1.5) доступен с коэффициентом 1.67, ИТМ1 (1.5) идет за 2.20.

Обе команды не очень надежно действуют в обороне: «Сочи» пропустил по мячу даже в выигранных матчах с «Торпедо» (3:1) и «Ахматом» (2:1), плюс крупно проиграл ЦСКА (0:3). «Нижний» тоже не провел еще ни одной сухой игры. Поставить на голы от обеих команд можно с котировкой 1.88, обратный рынок доступен за 1.92.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.82, ТМ 2.5 — в 2.05.

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Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Нижний Новгород» 7 августа 2022 года

Нижегородцы не одержали еще ни одной победы в новом сезоне: дважды сыграли вничью и проиграли. «Сочи» выиграл уже два матча, но пережил разгром от ЦСКА. В предстоящей игре у сочинцев могут возникнуть проблемы в обороне — травмированы два правых защитника Тимофей Маргасов и Кирилл Заика. При этом в атаке команда остается очень опасной, плюс мощную форму набрал лидер команды Кристиан Нобоа: эквадорец оформил дубль в прошлом матче. Скорее всего, «Сочи» оправдает статус фаворита, несмотря на проблемы в обороне.

Рекомендуемая ставка: «Сочи» не проиграет и тотал больше 2.5 за 2.16.

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ФК Сочи
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
4
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
5
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
6
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
7
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
8
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 0 : 2
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 4 : 1
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 3 : 0
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 0 : 0
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 1 : 3
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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Федор Смолов

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 4
Квинси Промес

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Спартак

 4
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Оренбург

 2
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Краснодар

 2
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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Урал

 3 1 0
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Краснодар

 3 1 0
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