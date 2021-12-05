5 декабря в 17-м туре чемпионата России между собой сыграют «Сочи» и «Краснодар». Встреча пройдет в Сочи на «Фиште», начало — в 19:00. Трансляцию покажет телеканал «Матч Премьер».

05.12.2021 | Сочи - Краснодар

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче нет фаворита. На успех «Сочи» можно поставить с котировкой 2.55 — это примерно 38% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.80 (25%), а победа «Краснодара» есть в линии за 2.65 (37%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Сочи» потенциальная выплата составит 25 000 рублей.

Ф1(-1.5) доступна за 4.90, а Ф2(+1.5) — за 1.20.

Ставку «Краснодар» не проиграет» можно взять за 1.55.

Шансы «Краснодара» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 5.20.

Уверены, что «Сочи» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 2.25.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 1:0 в пользу «Сочи» наиболее вероятным. На него можно поставить за 9.00.

— ТМ 0.5. — 12.5;

— обе забьют: нет — 2.00;

— точный счет: 1:0 — 9.0.