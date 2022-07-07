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«Сочи» — ЦСКА: прогноз на игру Кубка Матч Премьер 7 июля 2022 года

Прогноз на игру Кубка Матч Премьер «Сочи» — ЦСКА 7 июля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Игорь Акинфеев, ЦСКА.
Фото Сайт ЦСКА.

7 июля в заключительной игре Кубка Матч Премьер встретятся ЦСКА и «Сочи». Игра начнется в 20.00 по московскому времени на стадионе «ВЭБ Арена», в прямом эфире ее покажут на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.30 мск. Игра уже не имеет турнирного значения, досрочно победил питерский «Зенит».

Россия. Кубок Матч Премьер.
07 июл, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
Сочи
ЦСКА

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ с небольшим перевесом считают фаворитами номинальных гостей. На первую победу ЦСКА при Федотове можно поставить с котировкой 2.30, это примерно 43% вероятности. Успех «Сочи» идет за 2.85 (35%), ничья — за 3.80 (22%).

При ставке в 1000 рублей на триумф армейцев в случае их успеха выплата составит 2300 рублей.

Вариант «хозяева не проиграют» можно взять за 1.62.

В матче без явного фаворита можно использовать фору — например, взять Ф1(0) за 2.15 или Ф2(0) за 1.70.

В трех последних товарищеских матчах ЦСКА не забил ни одного мяча. Считаете, что и сейчас не выйдет? Котировка на ИТМ2 (1.5) — 1.76.

По правилам турнира, победитель в игре может быть выявлен не только в основное время, но и в серии пенальти. На то, что в матче в любом случае победит ЦСКА, можно поставить за 1.75. На успех «Сочи» — за 2.08.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Сочи»

Вряд ли этого ожидали боссы армейского клуба, приглашая Владимира Федотова на работу. ЦСКА не просто ни разу не победил при новом тренере, но даже ни разу не забил. Это тревожный звонок. Или же символ перестройки клуба — в любом случае работа ведется, и ее плоды к четвертой встрече должны быть видны. Армейцам пора раскачиваться.

Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА в матче за 1.75.

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ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
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2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
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 Урал 0 0 0 0 0-0 0
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 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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