6 ноября в 14-м туре чемпионата России сыграют «Сочи» и ЦСКА. Встреча пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 19.00. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ называют «Сочи» фаворитом этой встречи. На победу команды ставки принимаются с коэффициентом 2.45 — это 40% вероятности. Ничья в грядущей игре оценивается в 3.30 (30), а победа ЦСКА — 3.10 (30%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Сочи» потенциальная выплата составит 2450 рублей.

Ф1(-1.5) доступна за 4.70, а Ф2(+1.5) — за 1.19.

Ставку «ЦСКА не проиграет» можно взять за 1.59.

Шансы «Сочи» забить больше одного гола оцениваются коэффициентом 2.40.

Уверены, что ЦСКА сумеет также отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 2.85.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 1:0 в пользу «Сочи» наиболее вероятным. На него можно поставить за 6.90.