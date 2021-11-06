6 ноября 2021 года в 14-м туре РПЛ ЦСКА отправится в гости к «Сочи». Встреча состоится на стадионе «Фишт», начало — в 19.00. Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru.

Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Сочи» можно с коэффициентом 2.35 — это примерно 41% вероятности. Успех ЦСКА идет за 3.20 (30%), а ничья — за 3.40 (29%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3400 рублей в случае «мирного» исхода противостояния.

Ф1(0) идет за 1.67, а Ф2(0) — за 2.28.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 2.02, а ТМ 2.5 — за 1.85.

В предыдущих двух домашних играх с ЦСКА футбольный клуб «Сочи» забил больше гола. Получится у «барсов» сделать это снова? ИТБ1 (1.5) доступен за 2.25.

Шансы ЦСКА забить два мяча или более оцениваются котировкой 2.75.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

— 1:1 — коэффициент 6.30;

— 1:0 — 7.30;

— 2:1 — 8.80.