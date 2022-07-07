Товарищеский межсезонный турнир Кубок Матч Премьер подходит к концу и 7 июля завершится матчем между «Сочи» и ЦСКА. Игра состоится на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.30 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у ЦСКА больше шансов победить. На армейцев можно поставить с котировкой 2.30, это приблизительно 43% вероятности исхода. Ничью предлагается оформить за 3.80 (22%), успех «Сочи» — за 2.85 (35%).

Ставка в 1000 рублей на южан в случае их триумфа принесет выплату в 2850 рублей и чистую прибыль в 1850 рублей.

Также можно подстраховать хозяев и взять вариант «Сочи» не проиграет» за 1.64.

Аналитики считают, что матч получится результативным, хотя команды ни в одной игре межсезонья не забили больше одного мяча. На ТБ 2.5 котировка 1.74, на ТМ 2.5 — 2.10.

Также невысокий коэффициент, а значит, хорошие шансы увидеть голы от обеих команд: обмен точными ударами оценен в 1.64, обратный исход — в 2.26.

Пенальти можно оформить за 2.60, удаление — за 5.00. Оба события вместе — за 8.00.

Три наиболее вероятных точных счета предполагают упорный и результативный футбол: