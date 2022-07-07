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Сегодня, 19:15

«Сочи» — ЦСКА: где смотреть игру Кубка Матч Премьер 7 июля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция игры Кубка Матч Премьер «Сочи» — ЦСКА 7 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
ЦСКА.
Фото Global Look Press

Товарищеский межсезонный турнир Кубок Матч Премьер подходит к концу и 7 июля завершится матчем между «Сочи» и ЦСКА. Игра состоится на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.30 мск.

Россия. Кубок Матч Премьер.
07 июл, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
Сочи
ЦСКА

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у ЦСКА больше шансов победить. На армейцев можно поставить с котировкой 2.30, это приблизительно 43% вероятности исхода. Ничью предлагается оформить за 3.80 (22%), успех «Сочи» — за 2.85 (35%).

Ставка в 1000 рублей на южан в случае их триумфа принесет выплату в 2850 рублей и чистую прибыль в 1850 рублей.

Также можно подстраховать хозяев и взять вариант «Сочи» не проиграет» за 1.64.

Аналитики считают, что матч получится результативным, хотя команды ни в одной игре межсезонья не забили больше одного мяча. На ТБ 2.5 котировка 1.74, на ТМ 2.5 — 2.10.

Также невысокий коэффициент, а значит, хорошие шансы увидеть голы от обеих команд: обмен точными ударами оценен в 1.64, обратный исход — в 2.26.

Пенальти можно оформить за 2.60, удаление — за 5.00. Оба события вместе — за 8.00.

Три наиболее вероятных точных счета предполагают упорный и результативный футбол:

  • ничья 1:1 идет за 6.70;

  • успех 2:1 — за 8.60;

  • победа гостей 1:0 — за 8.80.

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ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
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«Сочи» — ЦСКА: прогноз на игру Кубка Матч Премьер 7 июля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
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30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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