«Сочи» — ЦСКА: где смотреть игру Кубка Матч Премьер 7 июля 2022 года онлайн в прямом эфире
Товарищеский межсезонный турнир Кубок Матч Премьер подходит к концу и 7 июля завершится матчем между «Сочи» и ЦСКА. Игра состоится на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.30 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у ЦСКА больше шансов победить. На армейцев можно поставить с котировкой 2.30, это приблизительно 43% вероятности исхода. Ничью предлагается оформить за 3.80 (22%), успех «Сочи» — за 2.85 (35%).
Ставка в 1000 рублей на южан в случае их триумфа принесет выплату в 2850 рублей и чистую прибыль в 1850 рублей.
Также можно подстраховать хозяев и взять вариант «Сочи» не проиграет» за 1.64.
Аналитики считают, что матч получится результативным, хотя команды ни в одной игре межсезонья не забили больше одного мяча. На ТБ 2.5 котировка 1.74, на ТМ 2.5 — 2.10.
Также невысокий коэффициент, а значит, хорошие шансы увидеть голы от обеих команд: обмен точными ударами оценен в 1.64, обратный исход — в 2.26.
Пенальти можно оформить за 2.60, удаление — за 5.00. Оба события вместе — за 8.00.
Три наиболее вероятных точных счета предполагают упорный и результативный футбол:
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -