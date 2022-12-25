«Сочи» — «Ак Барс»: где смотреть матч КХЛ 25 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире
25 декабря в КХЛ состоится матч между идущим в зоне плей-офф «Ак Барсом» и аутсайдером «Запада» — «Сочи». Игра пройдет на юге России и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Трансляция стартует в 16.50 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Ак Барсу». На его победу в основное время можно поставить за 1.41, это приблизительно 70% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.80 (17%), успех «Сочи» — за 7.00 (13%).
Триумф казанцев с учетом овертайма и серии буллитов предложено взять за скромные 1.19, викторию сочинцев — за 5.00.
При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае его осуществления выплата составит 5800 рублей.
Подстрахуйте хозяев с помощью форы: Ф1(+1.5) идет за 2.24, (+2.5) — за 1.58.
Тотал больше 5.5 шайбы оценен котировкой 2.08, ТМ 5.5 — 1.78.
Обе команды отличатся минимум по два раза? Взять это условие можно за 2.08, противоположное — за 1.78.
На гол Александра Радулова коэффициент — 2.75. С 14-ю шайбами он возглавляет список бомбардиров «Ак Барса».
Можете угадать, какая команда выиграет первое вбрасывание. «Сочи» — 1.75, «Ак Барс» — 1.95.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2