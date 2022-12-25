25 декабря в КХЛ состоится матч между идущим в зоне плей-офф «Ак Барсом» и аутсайдером «Запада» — «Сочи». Игра пройдет на юге России и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Трансляция стартует в 16.50 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Ак Барсу». На его победу в основное время можно поставить за 1.41, это приблизительно 70% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.80 (17%), успех «Сочи» — за 7.00 (13%).

Триумф казанцев с учетом овертайма и серии буллитов предложено взять за скромные 1.19, викторию сочинцев — за 5.00.

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае его осуществления выплата составит 5800 рублей.

Подстрахуйте хозяев с помощью форы: Ф1(+1.5) идет за 2.24, (+2.5) — за 1.58.

Тотал больше 5.5 шайбы оценен котировкой 2.08, ТМ 5.5 — 1.78.

Обе команды отличатся минимум по два раза? Взять это условие можно за 2.08, противоположное — за 1.78.

На гол Александра Радулова коэффициент — 2.75. С 14-ю шайбами он возглавляет список бомбардиров «Ак Барса».

Можете угадать, какая команда выиграет первое вбрасывание. «Сочи» — 1.75, «Ак Барс» — 1.95.