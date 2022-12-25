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«Сочи» — «Ак Барс»: где смотреть матч КХЛ 25 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Сочи» — «Ак Барс» 25 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
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25 декабря в КХЛ состоится матч между идущим в зоне плей-офф «Ак Барсом» и аутсайдером «Запада» — «Сочи». Игра пройдет на юге России и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Трансляция стартует в 16.50 мск.

Габи Жезус. «Арсенал» — «Вест Хэм»: лидер АПЛ разгромит соперника даже без Жезуса?

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Ак Барсу». На его победу в основное время можно поставить за 1.41, это приблизительно 70% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.80 (17%), успех «Сочи» — за 7.00 (13%).

Триумф казанцев с учетом овертайма и серии буллитов предложено взять за скромные 1.19, викторию сочинцев — за 5.00.

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае его осуществления выплата составит 5800 рублей.

Подстрахуйте хозяев с помощью форы: Ф1(+1.5) идет за 2.24, (+2.5) — за 1.58.

Тотал больше 5.5 шайбы оценен котировкой 2.08, ТМ 5.5 — 1.78.

Обе команды отличатся минимум по два раза? Взять это условие можно за 2.08, противоположное — за 1.78.

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На гол Александра Радулова коэффициент — 2.75. С 14-ю шайбами он возглавляет список бомбардиров «Ак Барса».

Можете угадать, какая команда выиграет первое вбрасывание. «Сочи» — 1.75, «Ак Барс» — 1.95.

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ХК Сочи
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«Факел» — «Зенит»: где смотреть матч БЕТСИТИ Кубка России 25 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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26 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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