9 сентября сборная Казахстана приедет в гости к Словении во втором туре группового этапа Лиги наций. Встреча на стадионе «Стожице» в Любляне начнется в 21.45 по московскому времени. Главный судья — Жоау Педру Пиньейру из Португалии. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет игру в прямом эфире.

В букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех словенцев можно с коэффициентом 1.43, это около 66% вероятности. Выигрыш команды Станислава Черчесова представлен за 8.40 (12%). Ничья доступна за 4.50 (22%).

В первом туре казахи разошлись миром с Норвегией (0:0) на Центральном стадионе Алма-Аты. Верите, что в гостях они тоже наберут очки? Опцию X2 можно взять за 2.93.

Аналитики сомневаются, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 гола идет за 2.11, ТМ 2.5 — за 1.69.

Вариант «обе забьют» оценен за 2.43, обратный рынок — за 1.51.

Наиболее возможные результаты встречи, по мнению экспертов, — 1:0 или 2:0 в пользу парней Матьяжа Кека. На них предложили котировки 4.50 и 4.90 соответственно.

Прогноз и ставка на матч Словения — Казахстан

Обе сборные начали турнир с ничьих: парни Матьяжа Кека разделили очки с Австрией (1:1) в Любляне, Станислав Черчесов в дебютной игре во главе казахстанской команды разошелся миром с Норвегией (0:0) на Центральном стадионе Алма-Аты. В шести предыдущих поединках словенцев не забивалось больше двух мячей за 90 минут — стоит ждать, что встреча на «Стожице» тоже получится упорной и не будет богатой на голы.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2 за 2.27 (если забьют ровно два мяча — будет возврат).

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