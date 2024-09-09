Словения — Казахстан: Черчесов остановил Холанна и едет в Любляну за очками
9 сентября сборная Казахстана приедет в гости к Словении во втором туре группового этапа Лиги наций. Встреча на стадионе «Стожице» в Любляне начнется в 21.45 по московскому времени. Главный судья — Жоау Педру Пиньейру из Португалии. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет игру в прямом эфире.
В букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех словенцев можно с коэффициентом 1.43, это около 66% вероятности. Выигрыш команды Станислава Черчесова представлен за 8.40 (12%). Ничья доступна за 4.50 (22%).
В первом туре казахи разошлись миром с Норвегией (0:0) на Центральном стадионе Алма-Аты. Верите, что в гостях они тоже наберут очки? Опцию X2 можно взять за 2.93.
Аналитики сомневаются, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 гола идет за 2.11, ТМ 2.5 — за 1.69.
Вариант «обе забьют» оценен за 2.43, обратный рынок — за 1.51.
Наиболее возможные результаты встречи, по мнению экспертов, — 1:0 или 2:0 в пользу парней Матьяжа Кека. На них предложили котировки 4.50 и 4.90 соответственно.
Прогноз и ставка на матч Словения — Казахстан
Обе сборные начали турнир с ничьих: парни Матьяжа Кека разделили очки с Австрией (1:1) в Любляне, Станислав Черчесов в дебютной игре во главе казахстанской команды разошелся миром с Норвегией (0:0) на Центральном стадионе Алма-Аты. В шести предыдущих поединках словенцев не забивалось больше двух мячей за 90 минут — стоит ждать, что встреча на «Стожице» тоже получится упорной и не будет богатой на голы.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2 за 2.27 (если забьют ровно два мяча — будет возврат).
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1