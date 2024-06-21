21 июня сборные Словакии и Украины сойдутся на «Меркур Шпиль-Арене» в Дюссельдорфе. Матч второго тура Евро-2024 начнется в 16.00 по московскому времени. Главный судья — Майкл Оливер из Англии. Трансляция встречи пройдет на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Букмекеры не сомневаются, что три очка достанутся сборной Украины: поставить на хозяев можно с коэффициентом 2.10, что составляет примерно 44% вероятности. Котировка на успех коллектива Франческо Кальцоны — 3.80 (26%). Ничья идет за 3.35 (30%).

Выигрыш «Орлов» с форой (0) ждет вас за 2.65. Аналогичная опция на парней Сергея Реброва имеется за 1.50.

Специалисты не верят, что встреча получится результативной. Тотал больше 2.5 гола доступен за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.72.

Рынок на то, что соперники огорчат друг друга, представлен за 1.93. На «обе забьют — нет» дали 1.90.

В первом туре Румыния трижды поразила ворота Андрея Лунина. Индивидуальный тотал Словакии больше одного мяча оценили в 2.25.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча указывают на победу сине-желтых или ничью: