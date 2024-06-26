Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

Словакия — Румыния: команды не будут рисковать и вместе шагнут в плей-офф

Прогноз и ставка на матч чемпионата Европы Словакия — Румыния 26 июня 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Милан Шкриньяр и Мартин Дубравка (Словакия).
Фото Global Look Press

26 июня сборные Словакии и Румынии встретятся в третьем туре группового этапа чемпионата Европы. Этим командам из квартета Е достаточно ничьей для выхода в плей-офф, также с ними борьбу ведут Бельгия и Украина. Игра пройдет на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте, стартовый свисток немца Даниэля Зиберта прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер».

Чемпионат Европы. Группа E
26 июн, 19:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Словакия
Румыния

Букмекеры считают, что ничья — самый вероятный исход поединка: поставить на нее можно с коэффициентом 2.05, что приблизительно составляет 47% вероятности. Выигрыш Словакии предложен с котировкой 3.30 (30%), успех Румынии можно взять за 4.20 (23%).

Вероятность того, что одна из команд победит, оценена в 1.77. Обратный вариант доступен за 1.94.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 3.50;

• 0:0 — за 3.80;

• победа Словакии 1:0 — за 6.80.

Тотал больше 1.5 мяча идет за 1.58, ТМ 1.5 — за 2.46.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 2.05, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.81.

Мартин Дубравка (сборная Словакии). Словакия и Румыния распишут ничью, чтобы выйти в плей-офф? Из-за этого за бортом останется Украина

Прогноз и ставка на матч Словакия — Румыния

Сборные устроит ничья: в таком случае Словакия отправится в плей-офф минимум с третьего места, Румыния — со второго. Нередко команды в подобных ситуациях на крупных турнирах негласно договариваются и не рискуют, спокойно доигрывая до нужного результата — вспомните нулевую ничью Франции и Дании в последнем туре группового этапа ЧМ-2018. Вероятно, то же самое случится и на этот раз.

Рекомендуемая ставка: ничья за 2.05.

Евро-2024
0
Читайте также
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе сняли камеры видеонаблюдения
Слезы Боба, флаг Флах РФ на трибунах и игнор русских в статье ИИХФ. Что произошло после победы «Флориды» в Кубке Стэнли-2024
Суд в Дагестане арестовал на 10 суток экс-главу Сергокалинского района
Машина рухнула с парковки торгового центра «Галерея» в Краснодаре
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Грузия — Португалия: Нагучев верит, что Хвича и компания окажут достойное сопротивление Криштиану
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.07 00:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
19.07 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
19.07 00:00
Динамо – Факел
 - : -
19.07 00:00
Локомотив – Акрон
 - : -
19.07 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
19.07 00:00
Пари НН – Рубин
 - : -
19.07 00:00
Оренбург – Спартак
 - : -
19.07 00:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости