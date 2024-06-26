Словакия — Румыния: где смотреть матч чемпионата Европы 26 июня 2024 года онлайн в прямом эфире
Словакия и Румыния из квартета Е завершат групповой этап Евро-2024 очным матчем 26 июня на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте. Игра начнется в 19.00 по московскому времени, команды рассудит бригада немецкого арбитра Даниэля Зиберта. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Эфир стартует в 18.00 мск.
По мнению букмекеров, скорее всего, игра завершится вничью: коэффициент на этот исход — 2.05, что составляет примерно 47% вероятности. Победа Словакии доступна с котировкой 3.30 (30%), успех Румынии идет за еще большие 4.20 (23%).
Вероятность того, что одна из команд победит, оценена в 1.77. Обратный вариант доступен за 1.94.
Тотал больше 1.5 мяча идет за 1.58, ТМ 1.5 — за 2.46.
Рынок на обмен результативными ударами предложен за 2.05, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.81.
Комбинированный вариант «ничья и «обе забьют» доступен с котировкой 3.05.
Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 3.50;
• 0:0 — за 3.80;
• победа Словакии 1:0 — за 6.80.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|19.07
|00:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
|00:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|19.07
|00:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -