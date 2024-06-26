Словакия и Румыния из квартета Е завершат групповой этап Евро-2024 очным матчем 26 июня на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте. Игра начнется в 19.00 по московскому времени, команды рассудит бригада немецкого арбитра Даниэля Зиберта. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Эфир стартует в 18.00 мск.

По мнению букмекеров, скорее всего, игра завершится вничью: коэффициент на этот исход — 2.05, что составляет примерно 47% вероятности. Победа Словакии доступна с котировкой 3.30 (30%), успех Румынии идет за еще большие 4.20 (23%).

Вероятность того, что одна из команд победит, оценена в 1.77. Обратный вариант доступен за 1.94.

Тотал больше 1.5 мяча идет за 1.58, ТМ 1.5 — за 2.46.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 2.05, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.81.

Комбинированный вариант «ничья и «обе забьют» доступен с котировкой 3.05.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 3.50;

• 0:0 — за 3.80;

• победа Словакии 1:0 — за 6.80.