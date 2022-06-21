21 июня в матче группового этапа чемпионата Европы для игроков до 19 лет сборная Словакии на стадионе «Антон Малатинский» примет Италию. Встреча начнется в 18.30 по московскому времени, в прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 18.20 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами итальянцев. На «Скуадру адзурру» можно поставить с коэффициентом 1.30, это примерно 77% вероятности. На успех хозяев котировка 9.90 (10%), на ничью — 5.50 (13%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 5500 рублей.

Вариант «хозяева не проиграют» доступен с котировкой 3.50.

Добавить интриги матчу поможет ставка на фору: например, Ф1(+1.5) идет за 1.98, Ф2(-1.5) — за 1.82.

Обе сборные пробивали тотал в шести матчах из последних десяти: ТБ 2.5 можно взять за 1.54, обратный исход — за 2.50.

За последние десять игр итальянцы шесть раз выиграли всухую. На то, что словаки не забьют, можно поставить с коэффициентом 2.00.

Наиболее вероятный точный счет встречи — победа Италии 2:0 за 6.40.

Прогноз и ставка на матч Словакия — Италия

Сборная Италии — фаворит если не турнира, то своей группы точно. Молодая «Скуадра адзурра» прошла тяжелейший отбор достойно, да и в финальной части юношеского Евро уже показала, чего стоит и чего от нее можно ожидать. Про Словакию, хозяев турнира, можно сказать то же самое, только в негативном смысле. Поражение 0:5 от Франции — тяжелый удар. И такие еще будут.

Рекомендуемая ставка: Италия победит и не пропустит за 2.22.