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Словакия — Италия: прогноз на матч чемпионата Европы U-19 21 июня 2022 года

Прогноз на матч чемпионата Европы U-19 Словакия — Италия 21 июня 2022 года
Артем Белинин
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Фото Global Look Press

21 июня в матче группового этапа чемпионата Европы для игроков до 19 лет сборная Словакии на стадионе «Антон Малатинский» примет Италию. Встреча начнется в 18.30 по московскому времени, в прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 18.20 мск.

Чемпионат Европы U19. Группа A
21 июн, 18:30. Anton Malatinsky Stadion (City Arena) (Трнава)
Словакия U19
Италия U19

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами итальянцев. На «Скуадру адзурру» можно поставить с коэффициентом 1.30, это примерно 77% вероятности. На успех хозяев котировка 9.90 (10%), на ничью — 5.50 (13%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 5500 рублей.

Вариант «хозяева не проиграют» доступен с котировкой 3.50.

Добавить интриги матчу поможет ставка на фору: например, Ф1(+1.5) идет за 1.98, Ф2(-1.5) — за 1.82.

Обе сборные пробивали тотал в шести матчах из последних десяти: ТБ 2.5 можно взять за 1.54, обратный исход — за 2.50.

За последние десять игр итальянцы шесть раз выиграли всухую. На то, что словаки не забьют, можно поставить с коэффициентом 2.00.

Наиболее вероятный точный счет встречи — победа Италии 2:0 за 6.40.

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Прогноз и ставка на матч Словакия — Италия

Сборная Италии — фаворит если не турнира, то своей группы точно. Молодая «Скуадра адзурра» прошла тяжелейший отбор достойно, да и в финальной части юношеского Евро уже показала, чего стоит и чего от нее можно ожидать. Про Словакию, хозяев турнира, можно сказать то же самое, только в негативном смысле. Поражение 0:5 от Франции — тяжелый удар. И такие еще будут.

Рекомендуемая ставка: Италия победит и не пропустит за 2.22.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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