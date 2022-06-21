Словакия — Италия: прогноз на матч чемпионата Европы U-19 21 июня 2022 года
21 июня в матче группового этапа чемпионата Европы для игроков до 19 лет сборная Словакии на стадионе «Антон Малатинский» примет Италию. Встреча начнется в 18.30 по московскому времени, в прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 18.20 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами итальянцев. На «Скуадру адзурру» можно поставить с коэффициентом 1.30, это примерно 77% вероятности. На успех хозяев котировка 9.90 (10%), на ничью — 5.50 (13%).
При ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 5500 рублей.
Вариант «хозяева не проиграют» доступен с котировкой 3.50.
Добавить интриги матчу поможет ставка на фору: например, Ф1(+1.5) идет за 1.98, Ф2(-1.5) — за 1.82.
Обе сборные пробивали тотал в шести матчах из последних десяти: ТБ 2.5 можно взять за 1.54, обратный исход — за 2.50.
За последние десять игр итальянцы шесть раз выиграли всухую. На то, что словаки не забьют, можно поставить с коэффициентом 2.00.
Наиболее вероятный точный счет встречи — победа Италии 2:0 за 6.40.
Прогноз и ставка на матч Словакия — Италия
Сборная Италии — фаворит если не турнира, то своей группы точно. Молодая «Скуадра адзурра» прошла тяжелейший отбор достойно, да и в финальной части юношеского Евро уже показала, чего стоит и чего от нее можно ожидать. Про Словакию, хозяев турнира, можно сказать то же самое, только в негативном смысле. Поражение 0:5 от Франции — тяжелый удар. И такие еще будут.
Рекомендуемая ставка: Италия победит и не пропустит за 2.22.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0