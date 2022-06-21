21 июня во втором туре группового этапа чемпионата Европы U-19 сборная Словакии примет Италию. Встреча начнется в 18.30 по московскому времени на стадионе «Антон Малатинский» в Трнаве, прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 18.20 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают железными фаворитами итальянцев. На молодую «Скуадру адзурру» можно поставить с коэффициентом 1.30, это примерно 77% вероятности. На успех хозяев котировка гораздо выше — 9.90 (10%). Ничью предлагается оформить за 5.50 (13%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода выплата составит 5500 рублей.

Ставка «хозяева не проиграют» идет с котировкой 3.50.

Приблизить шансы команд можно с помощью форы — например, Ф1(+1.5) за 1.98 или Ф2(-1.5) за 1.82.

В восьми из десяти последних матчей с участием Словакии заходила ставка «обе забьют», у Италии это случилось четыре раза. Если верите, что отличатся обе команды, поставьте на это за 1.90.

Обе сборные пробивали тотал в шести матчах из последних десяти — поставить на ТБ 2.5 можно за 1.54.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 0:2 — за 6.40;

• 0:1 — за 7.70;

• 0:3 — за 7.90.