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Сегодня, 15:15

Словакия — Италия: где смотреть матч чемпионата Европы U-19 21 июня 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата Европы U-19 Словакия — Италия 21 июня 2022 года
Артем Белинин
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Фото Global Look Press

21 июня во втором туре группового этапа чемпионата Европы U-19 сборная Словакии примет Италию. Встреча начнется в 18.30 по московскому времени на стадионе «Антон Малатинский» в Трнаве, прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 18.20 мск.

Чемпионат Европы U19. Группа A
21 июн, 18:30. Anton Malatinsky Stadion (City Arena) (Трнава)
Словакия U19
Италия U19

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают железными фаворитами итальянцев. На молодую «Скуадру адзурру» можно поставить с коэффициентом 1.30, это примерно 77% вероятности. На успех хозяев котировка гораздо выше — 9.90 (10%). Ничью предлагается оформить за 5.50 (13%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода выплата составит 5500 рублей.

Ставка «хозяева не проиграют» идет с котировкой 3.50.

Приблизить шансы команд можно с помощью форы — например, Ф1(+1.5) за 1.98 или Ф2(-1.5) за 1.82.

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В восьми из десяти последних матчей с участием Словакии заходила ставка «обе забьют», у Италии это случилось четыре раза. Если верите, что отличатся обе команды, поставьте на это за 1.90.

Обе сборные пробивали тотал в шести матчах из последних десяти — поставить на ТБ 2.5 можно за 1.54.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 0:2 — за 6.40;

• 0:1 — за 7.70;

• 0:3 — за 7.90.

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Словакия — Италия: прогноз на матч чемпионата Европы U-19 21 июня 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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