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СКА — «Торпедо»: прогноз на матч плей-офф КХЛ 18 марта 2023 года

Прогноз на матч плей-офф КХЛ СКА — «Торпедо» 18 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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СКА.
Фото Global Look Press

18 марта санкт-петербургский СКА и нижегородское «Торпедо» проведут второй матч серии 1/4 финала плей-офф КХЛ. Очередная встреча состоится в Ледовом дворце и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime. Трансляция стартует в 16.45 мск. В первом матче сильнее оказались армейцы (2:1ОТ).

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Букмекерская компания Olimpbet считает, что СКА поведет в серии со счетом 2:0. На победу команды Романа Ротенберга в основное время можно поставить с коэффициентом 1.54, что приблизительно 64% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.90 (20%), успех «Торпедо» — за 5.40 (16%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 5400 рублей, а чистая прибыль составит 4400 рублей.

Нижегородцы выстояли в основное время двух последних матчей против СКА. Вариант Х2 предложен за 2.41.

В четырех из шести предыдущих очных встреч соперники забрасывали меньше пяти шайб. На ТМ 5.5 коэффициент — 1.67, на ТБ 5.5 — 2.19.

СКА не очень результативен в противостоянии с «Торпедо» — забросил больше трех раз лишь в двух из восьми прошлых матчей. ИТМ1 (3.5) идет за 1.68, ИТБ (3.5) — за 2.17.

Успех хозяев в игре с учетом овертайма предложен за 1.30, гостей — за 3.48.

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Прогноз и ставка на матч СКА — «Торпедо»

У СКА состав звезднее и опытнее, чем у «Торпедо», но в первом матче это не помешало гостям дотянуть до овертайма. Да, нижегородцы в итоге проиграли, но показали добротный хоккей — не боялись противника и нанесли всего на один бросок меньше (26:27). Также команда Игоря Ларионова здорово проявила себя на вбрасываниях — выиграла 38 против 25 у соперника.

В дебютной встрече счет был открыт только на 46-й минуте — да и то после ошибки гостей. Вторая игра также должна быть упорной, и «Торпедо» не даст себя в обиду. Правда, ставить на непоражение нижегородцев опасно, а вот на то, что команды снова будут долго присматриваться друг к другу и не покажут яркий хоккей — вполне реально. Тем более в четырех из шести предыдущих игр соперники не забросили даже пять шайб.

Рекомендуемая ставка: ТМ 5.5 за 1.67.

Хоккей
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Прогнозы на спорт
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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«Локомотив» — «Краснодар»: прогноз на матч РПЛ 18 марта 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
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Илья Кутепов

Торпедо М

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