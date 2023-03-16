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Сегодня, 15:15

СКА — «Торпедо»: где смотреть матч плей-офф КХЛ 16 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча плей-офф КХЛ СКА — «Торпедо» 16 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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ХК СКА.
Фото Global Look Press

16 марта СКА и «Торпедо» сойдутся в первом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ. Серия до четырех побед стартует в Ледовом дворце Северной столицы и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире игру с 19.15 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime.

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СКА — фаворит встречи, по мнению букмекерской компании Olimpbet. На победу хозяев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.48, вероятность такого исхода — примерно 67%. Ничья доступна за 5.00 (20%), успех «Торпедо» — за еще большие 5.80 (13%).

Ставка в 1000 рублей на гостей принесет 5800 рублей в случае положительного результата.

«Торпедо» обыграло СКА в последнем очном матче команд, который состоялся 30 января этого года. Вариант Х2 доступен за 2.54.

При этом четыре из пяти предыдущих игр завершились победами армейцев с разницей в три шайбы. Условие Ф1(-1.5) оценено в 1.84, Ф1 (-2.5) — в 2.56.

Считаете, что хозяева мощно выступят в первом матче и порадуют зрителей обилием заброшенных шайб? ИТБ1 (2.5) идет за скромные 1.41, а ИТБ1 (3.5) — уже за приличные 2.04.

«Торпедо» продемонстрировало удивительную стабильность в серии с «Динамо» и выиграло три последних матча в овертайме. На то, что игра перетечет в дополнительное время и на этот раз, коэффициент — 5.00.

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Победу СКА с учетом основного времени и овертайма можно взять за 1.28, триумф «Торпедо» — за 3.69.

На проход армейцев в следующий этап плей-офф котировка еще ниже — 1.17. Если верите в нижегородцев, поставьте на них за достаточно жирные 4.99.

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ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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