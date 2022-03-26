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Сегодня, 17:15

СКА — «Спартак»: прогноз на матч плей-офф КХЛ 26 марта

Прогноз на матч КХЛ СКА — «Спартак»
Виталий Пудздрав
Читать «СЭ» в
СКА — «Спартак».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

26 марта СКА примет «Спартак» в пятом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ. Встреча между ними пройдет в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Начало — в 17.30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. Поставить на победу СКА в основное время можно за 1.60 — это примерно 60% вероятности. Успех «Спартака» оценивается коэффициентом 5.20 (18%), а ничья — 4.30 (22%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 4300 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Сделать ставку на победу СКА с учетом ОТ и буллитов можно за 1.29. Такой же выбор в пользу «Спартака» доступен за 3.60.

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Вы также можете выбрать один из множества вариантов фор на этот матч — к примеру:

  • Ф1(-1.5) идет за 2.00, а Ф2(+1.5) — за 1.81;

  • Ф1(-2) идет за 2.50, а Ф2(+2) — за 1.49;

  • Ф1(-2.5) идет за 3.00, а Ф2(+2.5) — за 1.35.

Тотал шайб больше 4.5 доступен за 1.80, а ТМ 4.5 — за 2.00.

Шансы СКА забросить три шайбы минимум оцениваются коэффициентом 1.58.

Не сомневаетесь в атакующем потенциале «Спартака» и ждете в исполнении москвичей свыше одного гола? ИТБ2 (1.5) идет за 1.80.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 2:2 — коэффициент 8.00.

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ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
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СКА — «Спартак»: где смотреть матч КХЛ 26 марта онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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