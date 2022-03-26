26 марта СКА примет «Спартак» в пятом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ. Встреча между ними пройдет в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Начало — в 17.30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. Поставить на победу СКА в основное время можно за 1.60 — это примерно 60% вероятности. Успех «Спартака» оценивается коэффициентом 5.20 (18%), а ничья — 4.30 (22%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 4300 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Сделать ставку на победу СКА с учетом ОТ и буллитов можно за 1.29. Такой же выбор в пользу «Спартака» доступен за 3.60.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов фор на этот матч — к примеру:

Ф1(-1.5) идет за 2.00 , а Ф2(+1.5) — за 1.81 ;

Ф1(-2) идет за 2.50 , а Ф2(+2) — за 1.49 ;

Ф1(-2.5) идет за 3.00, а Ф2(+2.5) — за 1.35.

Тотал шайб больше 4.5 доступен за 1.80, а ТМ 4.5 — за 2.00.

Шансы СКА забросить три шайбы минимум оцениваются коэффициентом 1.58.

Не сомневаетесь в атакующем потенциале «Спартака» и ждете в исполнении москвичей свыше одного гола? ИТБ2 (1.5) идет за 1.80.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 2:2 — коэффициент 8.00.