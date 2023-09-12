12 сентября в регулярном чемпионате КХЛ пройдет принципиальное противостояние СКА и «Спартака». Команды сойдутся в Санкт-Петербурге на «Ледовом дворце» — это первый домашний матч армейцев в этом сезоне. Игра начнется в 19.30 по московскому времени, прямую трансляцию с 19.15 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME.

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, хозяева — серьезные фавориты: их победа в основное время предложили с котировкой 1.68, что составляет около 58% вероятности. Триумф гостей доступен за 4.20 (22%), коэффициент на ничью чуть выше — 4.60 (20%).

В четырех матчах текущего сезона клубы оформили по две победы и еще ни разу не доводили до овертайма. Успех петербуржцев с учетом дополнительного времени и серии буллитов дали за 1.41, этот рынок на красно-белых идет за 2.90.

Для увеличения выигрыша присмотритесь к ставкам на победу любого из коллективов с учетом форы:

• Ф1(-1) — за 1.87, Ф2(+1) — за 1.93;

• Ф1(-1.5) — за 2.14, Ф2(+1.5) — за 1.68.

В прошлом розыгрыше соперники сталкивались четыре раза. Все разборки закончились в пользу команды Романа Ротенберга и получились щедрыми на голы — лишь в одном поединке отличились менее шести раз на двоих. Тотал больше 5.5 шайбы на предстоящую игру можно взять за 1.82, ТМ 5.5 — за 1.90.

В предыдущих 10 встречах СКА и «Спартак» лишь однажды свели дело к овертайму: наличие дополнительного времени в новом противостояние оценено в 4.60, обратный рынок доступен за 1.19.

Прогноз и ставка на матч СКА — «Спартак»

В прошлом сезоне соперники выдали четыре ярких матча: трижды пробили отметку в шесть заброшенных шайб, однажды ограничились пятью голами. В текущем розыгрыше КХЛ «Спартак» показывает высокую результативность — за четыре встречи отличился 16 раз (в среднем ровно четыре за игру). Также в составе красно-белых выступает лучший на текущий момент бомбардир КХЛ Николай Голдобин, оформивший уже 6+1 по системе «гол+пас». А в каждом из четырех поединков москвичей в этом сезоне было забито минимум семь шайб на двоих.

Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 гола за 1.90.

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