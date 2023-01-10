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СКА — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ 10 января 2023 года

Прогноз на матч КХЛ СКА — «Спартак» 10 января 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Спартака» в матче против «Динамо».
Фото Телеграм-канал «Спартака», Telegram

10 января лидер КХЛ СКА в матче регулярного чемпионата встретится со «Спартаком». Игра пройдет в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, начало в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime, эфир стартует в 19.20 мск.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев однозначными фаворитами матча: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.39, это примерно 70% вероятности. Успех москвичей предложен с котировкой 6.70 (13%), даже ничья доступна за меньшие 5.80 (17%).

Считаете, что команды не выявят сильнейшего в основное время? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 5800 рублей.

Поставить на победу коллектива Романа Ротенберга с учетом овертайма и серии буллитов можно за 1.22, этот рынок на «Спартак» оценен в 4.59.

Также доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 1.69, Ф2(+1.5) — за 2.22;

• Ф1(-2.5) можно взять за 2.40, Ф2(+2.5) — за 1.58.

Команды встречались в этом сезоне уже три раза, и все игры закончились уверенными победами армейцев — 5:1, 6:4 и 4:2. Победная серия петербуржцев в матчах с красно-белыми достигла уже семи игр, в которых москвичи лишь однажды дожили до овертайма. Поставить на то, что «Спартак» не проиграет в предстоящей встрече, можно за 3.00.

Ждете результативный матч? Тотал больше 5.5 шайбы доступен за 2.04, ТМ 5.5 — за 1.81.

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Прогноз и ставка на матч КХЛ СКА — «Спартак» 10 января 2023 года

Красно-белые находятся не в лучшей форме: команда Игоря Гришина только в прошлом матче против «Локомотива» (5:3) прервала серию из девяти игр без побед в основное время, за которые москвичи потерпели восемь поражений. Также «Спартак» немало пропускает: за последние 10 матчей в КХЛ лишь дважды получил меньше трех шайб за игру. СКА же уверенно лидирует в лиге. Также петербуржцы забивают больше всех в КХЛ (в среднем 3.53 гола за матч), а в последних трех играх армейцы оформили 16 шайб.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.69.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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