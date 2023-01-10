СКА — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ 10 января 2023 года
10 января лидер КХЛ СКА в матче регулярного чемпионата встретится со «Спартаком». Игра пройдет в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, начало в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime, эфир стартует в 19.20 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев однозначными фаворитами матча: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.39, это примерно 70% вероятности. Успех москвичей предложен с котировкой 6.70 (13%), даже ничья доступна за меньшие 5.80 (17%).
Считаете, что команды не выявят сильнейшего в основное время? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 5800 рублей.
Поставить на победу коллектива Романа Ротенберга с учетом овертайма и серии буллитов можно за 1.22, этот рынок на «Спартак» оценен в 4.59.
Также доступен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 1.69, Ф2(+1.5) — за 2.22;
• Ф1(-2.5) можно взять за 2.40, Ф2(+2.5) — за 1.58.
Команды встречались в этом сезоне уже три раза, и все игры закончились уверенными победами армейцев — 5:1, 6:4 и 4:2. Победная серия петербуржцев в матчах с красно-белыми достигла уже семи игр, в которых москвичи лишь однажды дожили до овертайма. Поставить на то, что «Спартак» не проиграет в предстоящей встрече, можно за 3.00.
Ждете результативный матч? Тотал больше 5.5 шайбы доступен за 2.04, ТМ 5.5 — за 1.81.
Прогноз и ставка на матч КХЛ СКА — «Спартак» 10 января 2023 года
Красно-белые находятся не в лучшей форме: команда Игоря Гришина только в прошлом матче против «Локомотива» (5:3) прервала серию из девяти игр без побед в основное время, за которые москвичи потерпели восемь поражений. Также «Спартак» немало пропускает: за последние 10 матчей в КХЛ лишь дважды получил меньше трех шайб за игру. СКА же уверенно лидирует в лиге. Также петербуржцы забивают больше всех в КХЛ (в среднем 3.53 гола за матч), а в последних трех играх армейцы оформили 16 шайб.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.69.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2