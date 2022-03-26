26 марта пройдет пятая встреча 1/4 финала серии плей-офф КХЛ между СКА и «Спартаком». Матч пройдет в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце, начало — в 17.30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 17.25.

Команда Романа Ротенберга — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу СКА в основное время матча можно с коэффициентом 1.60 — это примерно 60% вероятности. Триумф «Спартака» доступен за 5.20 (18%), а ничья — за 4.30 (22%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Спартака» можно выиграть 5200 рублей в случае успеха красно-белых.

Шансы «Спартака» пробиться в полуфинал оцениваются коэффициентом 25.0.

Сделать ставку на то, что «Спартак» не проиграет в основное время матча, можно за 2.25.

Победа СКА с учетом ОТ и буллитов оценивается коэффициентом 1.29. Аналогичный выбор в пользу «Спартака» оценивается котировкой 3.60.

Ф1(-1.5) идет за 2.00, а Ф2(+1.5) — за 1.81.

Тотал голов больше 4.5 доступен за 1.80, а ТМ 4.5 — за 2.00.

Шансы СКА отличиться минимум трижды оцениваются коэффициентом 1.58.

Уверены, что «Спартак» забросит свыше одной шайбы? ИТБ2 (1.5) доступен за 1.80.

Не сомневаетесь, что оба соперника отличатся минимум по два раза? Тогда сделайте ставку на «каждая команда забьет больше 1.5» за 2.23.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании: