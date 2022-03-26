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Сегодня, 15:15

СКА — «Спартак»: где смотреть матч КХЛ 26 марта онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ СКА — «Спартак»
Виталий Пудздрав
Читать «СЭ» в
СКА — «Спартак».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

26 марта пройдет пятая встреча 1/4 финала серии плей-офф КХЛ между СКА и «Спартаком». Матч пройдет в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце, начало — в 17.30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 17.25.

Команда Романа Ротенберга — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу СКА в основное время матча можно с коэффициентом 1.60 — это примерно 60% вероятности. Триумф «Спартака» доступен за 5.20 (18%), а ничья — за 4.30 (22%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Спартака» можно выиграть 5200 рублей в случае успеха красно-белых.

Шансы «Спартака» пробиться в полуфинал оцениваются коэффициентом 25.0.

Сделать ставку на то, что «Спартак» не проиграет в основное время матча, можно за 2.25.

Победа СКА с учетом ОТ и буллитов оценивается коэффициентом 1.29. Аналогичный выбор в пользу «Спартака» оценивается котировкой 3.60.

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Ф1(-1.5) идет за 2.00, а Ф2(+1.5) — за 1.81.

Тотал голов больше 4.5 доступен за 1.80, а ТМ 4.5 — за 2.00.

Шансы СКА отличиться минимум трижды оцениваются коэффициентом 1.58.

Уверены, что «Спартак» забросит свыше одной шайбы? ИТБ2 (1.5) доступен за 1.80.

Не сомневаетесь, что оба соперника отличатся минимум по два раза? Тогда сделайте ставку на «каждая команда забьет больше 1.5» за 2.23.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

  • 2:2 — коэффициент 8.00;

  • 1:1 — 10.5;

  • 3:2 — 12.5.

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«Металлург» — «Авангард»: прогноз и ставки на матч КХЛ 26 марта
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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