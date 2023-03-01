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СКА — «Динамо» Минск: прогноз на матч плей-офф КХЛ 1 марта 2023 года

Прогноз на матч плей-офф КХЛ СКА — «Динамо» Минск 1 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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Дмитрий Николаев.
Фото Global Look Press

1 марта стартует плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В одном из первых матчей санкт-петербургский СКА сыграет с минским «Динамо». Встреча первой и восьмой команд Западной конференции состоится в Ледовом дворце и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL. Трансляция стартует в 19.20 мск.

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Букмекерская компания OLIMPBET считает СКА абсолютным фаворитом встречи. На победу хозяев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.37, что приблизительно 72% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.60 (18%), успех «Динамо» — за 7.50 (10%).

Ставка в 1000 рублей на сенсационный триумф гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 7500 рублей, а чистая прибыль составит 6500 рублей.

Последние очные матчи команд получались очень результативными — в четырех из пяти было заброшено шесть и более шайб. На ТБ 5.5 котировка — 2.09, на ТМ 5.5 — 1.74.

СКА стабильно результативен в играх с минчанами — в шести играх из семи отличился не менее трех раз. Поэтому ИТБ1 (2.5) оценены невысокими 1.35. А вот ИТБ1 (3.5) идет за 1.92.

Если считаете, что гости сдержат агрессивную атаку соперника и не проиграют с разницей более двух шайб, возьмите Ф2(+2.5) за 1.64. Ф1(-2.5) в то же время доступна за 2.22.

На победу СКА с учетом овертайм и серии буллитов выставлен коэффициент — 1.20, на «Динамо» — 4.47.

Также уже сейчас можете сделать ставку на победителя всей серии: выход армейцев в 1/4 предложен за 1.05, минчан — за 9.50.

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Прогноз и ставка на матч СКА — «Динамо» Минск

Минское «Динамо» — один из самых удобных соперников для СКА: армейцы выиграли 19 из 21 последнего матча против команды из Беларуси. Причем 15 из них одержаны в основное время, 12 — с разницей в две и более шайбы. В целом встречи между командами получаются очень бодрыми и результативными, а за примером далеко ходить не надо — в предыдущих двух в конце 2022 года они забросили на пару 17 шайб.

Плей-офф — новый вызов для СКА, который долго и с большим отрывом лидировал в КХЛ, из-за чего немного замариновался. Игроки снова заиграют в полную силу, а в таком случае у аутсайдера нет ни единого шанса на успех.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 4.5 за 1.68.

Лигал.
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Прогнозы на спорт
ХК Динамо (Минск)
ХК СКА
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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