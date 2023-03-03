3 марта во втором матче серии 1/8 финала плей-офф FONBET Чемпионата КХЛ СКА сыграет с минским «Динамо». Игра, как и два дня назад, пройдет в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце, стартовое вбрасывание произойдет в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире встречу с 19.15 мск покажет сайт matchtv.ru. Белорусский клуб ведет в противостоянии с победителем «Запада» — 1:0.

Букмекерская компания ФОНБЕТ считает СКА фаворитом матча. На победу хозяев льда в основное время можно поставить с коэффициентом 1.41, вероятность такого исхода — примерно 71%. Ничья доступна за 5.00 (20%), успех гостей — за 6.80 (9%).

Ставка в 1000 рублей на «Динамо» в случае повторного триумфа минчан принесет выплату в 6800 рублей, а чистая прибыль составит 5800 рублей.

Последние матчи между этими командами получаются сумасшедше результативными: в трех предыдущих было заброшено от восьми до 10 голов. ТБ 5.5 идет за 1.98, ТМ 6.5 — 2.85.

В первой встрече минчане победили 6:4, забросив четыре шайбы в третьем периоде. На то, что гостям снова удастся поразить ворота питерцев минимум дважды, можно поставить за 1.83. На ИТМ2 (1.5) — за 1.91.

СКА в третьем матче подряд поразил ворота «Динамо» не менее четырех раз: ИТБ1 (3.5) доступен за 1.78.

Третий период — самый результативный отрезок на протяжении трех последних очных встреч. Поставить на то, что в заключительной 20-минутке вновь будет заброшено больше всего шайб, можно за 3.15.

Успех СКА с учетом овертайма и серии буллитов оценен мизерными 1.19. На «Динамо» котировка — 4.70.

После победы минчан в первом матче слегка изменились коэффициенты на проход команд в 1/4 финала плей-офф: на СКА он теперь 1.17, на «Динамо» — 5.10.

Прогноз и ставка на матч СКА — «Динамо» Минск

СКА сенсационно провалил первый матч плей-офф: победители регулярного сезона КХЛ перебросали соперника и оформили четыре шайбы, но скверно сыграли в обороне. Дважды минчане забросили в большинстве, дважды — в пустые ворота, а еще один раз после чудовищной ошибки Николаева в моменте с голом Алистрова.

Это поражение стало для питерцев первым за 12 последних встреч с «Динамо», и теперь они точно будут злее и нацеленнее на ворота соперника. Переехать в Минск при счете 0:2 для сильнейшей команды сезона станет несмываемым позором. Предположить такое и допустить нельзя.

Конечно, случиться может все что угодно, но если смотреть глобально, то разница в классе у команд колоссальная, а неудачу СКА в первой игре можно списать на недооценку соперника. Теперь же настрой будет другим, поэтому можно ожидать от хозяев если не чистой игры в обороне, то как минимум такого же или даже более крупного результата в атаке. Все-таки не зря в пяти из шести предыдущих встреч армейцы забрасывали в сетку «Динамо» четыре и более шайбы.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (3.5) за 1.78.