СКА — «Динамо» Минск: прогноз на матч плей-офф FONBET Чемпионата КХЛ 3 марта 2023 года
3 марта во втором матче серии 1/8 финала плей-офф FONBET Чемпионата КХЛ СКА сыграет с минским «Динамо». Игра, как и два дня назад, пройдет в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце, стартовое вбрасывание произойдет в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире встречу с 19.15 мск покажет сайт matchtv.ru. Белорусский клуб ведет в противостоянии с победителем «Запада» — 1:0.
Букмекерская компания ФОНБЕТ считает СКА фаворитом матча. На победу хозяев льда в основное время можно поставить с коэффициентом 1.41, вероятность такого исхода — примерно 71%. Ничья доступна за 5.00 (20%), успех гостей — за 6.80 (9%).
Ставка в 1000 рублей на «Динамо» в случае повторного триумфа минчан принесет выплату в 6800 рублей, а чистая прибыль составит 5800 рублей.
Последние матчи между этими командами получаются сумасшедше результативными: в трех предыдущих было заброшено от восьми до 10 голов. ТБ 5.5 идет за 1.98, ТМ 6.5 — 2.85.
В первой встрече минчане победили 6:4, забросив четыре шайбы в третьем периоде. На то, что гостям снова удастся поразить ворота питерцев минимум дважды, можно поставить за 1.83. На ИТМ2 (1.5) — за 1.91.
СКА в третьем матче подряд поразил ворота «Динамо» не менее четырех раз: ИТБ1 (3.5) доступен за 1.78.
Третий период — самый результативный отрезок на протяжении трех последних очных встреч. Поставить на то, что в заключительной 20-минутке вновь будет заброшено больше всего шайб, можно за 3.15.
Успех СКА с учетом овертайма и серии буллитов оценен мизерными 1.19. На «Динамо» котировка — 4.70.
После победы минчан в первом матче слегка изменились коэффициенты на проход команд в 1/4 финала плей-офф: на СКА он теперь 1.17, на «Динамо» — 5.10.
Прогноз и ставка на матч СКА — «Динамо» Минск
СКА сенсационно провалил первый матч плей-офф: победители регулярного сезона КХЛ перебросали соперника и оформили четыре шайбы, но скверно сыграли в обороне. Дважды минчане забросили в большинстве, дважды — в пустые ворота, а еще один раз после чудовищной ошибки Николаева в моменте с голом Алистрова.
Это поражение стало для питерцев первым за 12 последних встреч с «Динамо», и теперь они точно будут злее и нацеленнее на ворота соперника. Переехать в Минск при счете 0:2 для сильнейшей команды сезона станет несмываемым позором. Предположить такое и допустить нельзя.
Конечно, случиться может все что угодно, но если смотреть глобально, то разница в классе у команд колоссальная, а неудачу СКА в первой игре можно списать на недооценку соперника. Теперь же настрой будет другим, поэтому можно ожидать от хозяев если не чистой игры в обороне, то как минимум такого же или даже более крупного результата в атаке. Все-таки не зря в пяти из шести предыдущих встреч армейцы забрасывали в сетку «Динамо» четыре и более шайбы.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (3.5) за 1.78.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2