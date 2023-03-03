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СКА — «Динамо» Минск: прогноз на матч плей-офф FONBET Чемпионата КХЛ 3 марта 2023 года

Прогноз на матч плей-офф FONBET Чемпионата КХЛ СКА — «Динамо» Минск 3 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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СКА.
Фото Global Look Press

3 марта во втором матче серии 1/8 финала плей-офф FONBET Чемпионата КХЛ СКА сыграет с минским «Динамо». Игра, как и два дня назад, пройдет в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце, стартовое вбрасывание произойдет в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире встречу с 19.15 мск покажет сайт matchtv.ru. Белорусский клуб ведет в противостоянии с победителем «Запада» — 1:0.

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Букмекерская компания ФОНБЕТ считает СКА фаворитом матча. На победу хозяев льда в основное время можно поставить с коэффициентом 1.41, вероятность такого исхода — примерно 71%. Ничья доступна за 5.00 (20%), успех гостей — за 6.80 (9%).

Ставка в 1000 рублей на «Динамо» в случае повторного триумфа минчан принесет выплату в 6800 рублей, а чистая прибыль составит 5800 рублей.

Последние матчи между этими командами получаются сумасшедше результативными: в трех предыдущих было заброшено от восьми до 10 голов. ТБ 5.5 идет за 1.98, ТМ 6.5 — 2.85.

В первой встрече минчане победили 6:4, забросив четыре шайбы в третьем периоде. На то, что гостям снова удастся поразить ворота питерцев минимум дважды, можно поставить за 1.83. На ИТМ2 (1.5) — за 1.91.

СКА в третьем матче подряд поразил ворота «Динамо» не менее четырех раз: ИТБ1 (3.5) доступен за 1.78.

Третий период — самый результативный отрезок на протяжении трех последних очных встреч. Поставить на то, что в заключительной 20-минутке вновь будет заброшено больше всего шайб, можно за 3.15.

Успех СКА с учетом овертайма и серии буллитов оценен мизерными 1.19. На «Динамо» котировка — 4.70.

После победы минчан в первом матче слегка изменились коэффициенты на проход команд в 1/4 финала плей-офф: на СКА он теперь 1.17, на «Динамо» — 5.10.

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Прогноз и ставка на матч СКА — «Динамо» Минск

СКА сенсационно провалил первый матч плей-офф: победители регулярного сезона КХЛ перебросали соперника и оформили четыре шайбы, но скверно сыграли в обороне. Дважды минчане забросили в большинстве, дважды — в пустые ворота, а еще один раз после чудовищной ошибки Николаева в моменте с голом Алистрова.

Это поражение стало для питерцев первым за 12 последних встреч с «Динамо», и теперь они точно будут злее и нацеленнее на ворота соперника. Переехать в Минск при счете 0:2 для сильнейшей команды сезона станет несмываемым позором. Предположить такое и допустить нельзя.

Конечно, случиться может все что угодно, но если смотреть глобально, то разница в классе у команд колоссальная, а неудачу СКА в первой игре можно списать на недооценку соперника. Теперь же настрой будет другим, поэтому можно ожидать от хозяев если не чистой игры в обороне, то как минимум такого же или даже более крупного результата в атаке. Все-таки не зря в пяти из шести предыдущих встреч армейцы забрасывали в сетку «Динамо» четыре и более шайбы.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (3.5) за 1.78.

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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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