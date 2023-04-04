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СКА — ЦСКА: прогноз на матч плей-офф КХЛ 4 апреля 2023 года

Прогноз на матч плей-офф КХЛ СКА — ЦСКА 4 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
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Адам Рейдеборн.
Фото Официальный сайт ЦСКА.

4 апреля СКА и ЦСКА после изнурительного 100-минутного первого матча серии полуфинала плей-офф КХЛ сыграют еще один. Он также пройдет в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканалы KHL и KHL Prime. Трансляция стартует в 19.15 мск. Счет в серии — 1:0 в пользу столичной команды.

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Букмекерская компания Olimpbet считает хозяев фаворитами встречи. На победу СКА в основное время можно поставить с коэффициентом 2.33, что приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.70 (25%), успех ЦСКА — за 2.95 (33%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 2950 рублей, а чистая прибыль составит 1950 рублей.

ЦСКА в первом матче ушел от поражения на 58-й минуте благодаря голу Каменева. Таким образом, столичные армейцы не проиграли СКА в основное время в четвертой из пяти последних встреч. Вариант Х2 на предстоящую игру идет за 1.60.

Также только в одном из пяти прошедших матчей командам удалось забросить больше пяти шайб. ТБ 4.5 оценен в 1.74, ТМ 4.5 — в 2.08.

Забьют ли соперники снова хотя бы по два гола? Да — 1.97, нет — 1.78.

Победу СКА в матче с учетом овертайма можно взять за 1.74, ЦСКА — за 2.08.

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Прогноз и ставка на матч СКА — ЦСКА

Хоккеисты ЦСКА столкнулись с очень большой нагрузкой: после двух семиматчевых серий и короткого отдыха они в первой же встрече со СКА отбегали более 100 минут. К чести команды Федорова, она выдержала темп и забрала победу, но физическое перенасыщение в какой-то момент даст о себе знать.

Это вполне может случиться уже в ближайшей встрече. Петербуржцам после поражения в первом матче очень нужна победа, чтобы ехать в Москву с надеждой на лучшее. Поэтому хозяева станут вгрызаться в лед и тратить накопленные за 10 дней простоя силы. ЦСКА же, у которого нет резервов, будет непросто остановить сверхмотивированного соперника.

Рекомендуемая ставка: победа СКА в матче за 1.74.

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«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 4 апреля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Спартак

 16
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Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
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Александр Соболев

Спартак

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Максим Глушенков

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И К Ж
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Локомотив

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