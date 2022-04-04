СКА — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 4 апреля 2022 года
4 апреля 2022 года состоится второй матч финала Западной конференции КХЛ. СКА примет ЦСКА в Ледовом дворце, игра стартует в 19.30 мск. В прямом эфире ее покажет matchtv.ru.
По мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ, ЦСКА — небольшой фаворит игры. На победу москвичей можно поставить с коэффициентом 2.27, что составляет около 44% вероятности. Успех хозяев оценен в 2.70 (35%), ничью в основное время можно взять за 4.20 (21%).
Ставка на ЦСКА в 1000 рублей в случае благоприятного исхода принесет 2270 рублей.
Победа москвичей с учетом овертайма идет за 1.76, петербуржцев — за 2.06.
Московские армейцы по-прежнему выступают в плей-офф без поражений и выиграли уже девять матчей подряд, забрасывая в среднем 3,6 гола за игру. Индивидуальный тотал команды Сергея Федорова больше 1,5 шайбы доступен за 1.43, больше 2,5 шайбы — за 2.34. В первой игре москвичи нанесли по воротам соперника три результативных броска.
СКА в стартовом поединке отличился лишь раз. Вероятность, что питерские армейцы во второй игре забросят хотя бы дважды, — 1.53. Индивидуальный тотал больше 2,5 шайбы идет уже за 2.65.
Поставить на то, что отличатся обе команды, можно с коэффициентом 1.20, «обе не забьют» идет за 4.20.
Общий тотал больше 3.5 гола котируется за 1.49, меньше — за 2.50. Более рискованное пари с тоталом больше четырех шайб можно заключить с коэффициентом 1.73, обратную ставку — с котировкой 2.04.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
9
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
10
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
11
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|34-40
|22
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
15
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
16
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0