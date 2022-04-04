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СКА — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 4 апреля 2022 года

Прогноз на матч КХЛ СКА — ЦСКА 4 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
ХК ЦСКА.
Фото Global Look Press

4 апреля 2022 года состоится второй матч финала Западной конференции КХЛ. СКА примет ЦСКА в Ледовом дворце, игра стартует в 19.30 мск. В прямом эфире ее покажет matchtv.ru.

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По мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ, ЦСКА — небольшой фаворит игры. На победу москвичей можно поставить с коэффициентом 2.27, что составляет около 44% вероятности. Успех хозяев оценен в 2.70 (35%), ничью в основное время можно взять за 4.20 (21%).

Ставка на ЦСКА в 1000 рублей в случае благоприятного исхода принесет 2270 рублей.

Победа москвичей с учетом овертайма идет за 1.76, петербуржцев — за 2.06.

Московские армейцы по-прежнему выступают в плей-офф без поражений и выиграли уже девять матчей подряд, забрасывая в среднем 3,6 гола за игру. Индивидуальный тотал команды Сергея Федорова больше 1,5 шайбы доступен за 1.43, больше 2,5 шайбы — за 2.34. В первой игре москвичи нанесли по воротам соперника три результативных броска.

СКА в стартовом поединке отличился лишь раз. Вероятность, что питерские армейцы во второй игре забросят хотя бы дважды, — 1.53. Индивидуальный тотал больше 2,5 шайбы идет уже за 2.65.

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Поставить на то, что отличатся обе команды, можно с коэффициентом 1.20, «обе не забьют» идет за 4.20.

Общий тотал больше 3.5 гола котируется за 1.49, меньше — за 2.50. Более рискованное пари с тоталом больше четырех шайб можно заключить с коэффициентом 1.73, обратную ставку — с котировкой 2.04.

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ХК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

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Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
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Краснодар

 15 1 0
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