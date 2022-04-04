4 апреля 2022 года состоится второй матч финала Западной конференции КХЛ. СКА примет ЦСКА в Ледовом дворце, игра стартует в 19.30 мск. В прямом эфире ее покажет matchtv.ru.

По мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ, ЦСКА — небольшой фаворит игры. На победу москвичей можно поставить с коэффициентом 2.27, что составляет около 44% вероятности. Успех хозяев оценен в 2.70 (35%), ничью в основное время можно взять за 4.20 (21%).

Ставка на ЦСКА в 1000 рублей в случае благоприятного исхода принесет 2270 рублей.

Победа москвичей с учетом овертайма идет за 1.76, петербуржцев — за 2.06.

Московские армейцы по-прежнему выступают в плей-офф без поражений и выиграли уже девять матчей подряд, забрасывая в среднем 3,6 гола за игру. Индивидуальный тотал команды Сергея Федорова больше 1,5 шайбы доступен за 1.43, больше 2,5 шайбы — за 2.34. В первой игре москвичи нанесли по воротам соперника три результативных броска.

СКА в стартовом поединке отличился лишь раз. Вероятность, что питерские армейцы во второй игре забросят хотя бы дважды, — 1.53. Индивидуальный тотал больше 2,5 шайбы идет уже за 2.65.

Поставить на то, что отличатся обе команды, можно с коэффициентом 1.20, «обе не забьют» идет за 4.20.

Общий тотал больше 3.5 гола котируется за 1.49, меньше — за 2.50. Более рискованное пари с тоталом больше четырех шайб можно заключить с коэффициентом 1.73, обратную ставку — с котировкой 2.04.