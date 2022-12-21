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Сегодня, 13:15

СКА — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 21 декабря 2022 года

Прогноз на матч КХЛ СКА — ЦСКА 21 декабря 2022 года
Артемий Кутейников
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ХК ЦСКА.
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram

21 декабря пройдет уже третье армейское дерби в этом сезоне регулярного чемпионата КХЛ. На этот раз СКА и ЦСКА встретятся в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце, начало в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, эфир стартует в 19.15 мск.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев небольшими фаворитами матча: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.16, что составляет 46% вероятности. Успех москвичей предложен с котировкой 3.10 (31%), ничья идет за 4.10 (23%).

Ждете выигрыш фаворита? Ставка в 1000 рублей на победу СКА при благополучном исходе принесет 2160 рублей.

Победа хозяев с учетом овертайма и серии буллитов доступна за 1.66, этот рынок на ЦСКА идет за 2.28.

Аналитики ожидают результативного матча: тотал больше 4.5 шайбы можно оформить за 1.62, ТМ 4.5 — за 2.30. В последней игре команды на двоих наколотили восемь голов.

Армейцы уже дважды в этом сезоне встречались друг с другом, и оба раза выигрывала команда Романа Ротенберга — 3:2 и 6:2. Правда, в первом дерби москвичи сдались только в овертайме. Считаете, что ЦСКА и в предстоящей игре не проиграет хотя бы в основное время? Этот рынок оценен в 1.70.

Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) можно взять за 2.80, Ф2(+1.5) — за 1.43;

• Ф1(0) идет за 1.62, Ф2(0) — за 2.35.

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Прогноз и ставка на матч СКА — ЦСКА 21 декабря 2022 года

СКА — с большим отрывом лидер текущего сезона КХЛ: команда идет первой как на «Западе», так и в общей таблице лиги. Также петербуржцы отличаются чаще всех: за 42 матча в этом сезоне армейцы забросили уже 151 шайбу, в среднем 3.6 гола за игру. Коллектив Ротенберга выиграл семь матчей подряд, в которых лишь один раз отличился меньше трех раз. А в двух играх с ЦСКА хозяева тоже забрасывали минимум три шайбы.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.77.

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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

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Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

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Спартак

 7
Квинси Промес

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Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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