СКА — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 21 декабря 2022 года
21 декабря пройдет уже третье армейское дерби в этом сезоне регулярного чемпионата КХЛ. На этот раз СКА и ЦСКА встретятся в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце, начало в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, эфир стартует в 19.15 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев небольшими фаворитами матча: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.16, что составляет 46% вероятности. Успех москвичей предложен с котировкой 3.10 (31%), ничья идет за 4.10 (23%).
Ждете выигрыш фаворита? Ставка в 1000 рублей на победу СКА при благополучном исходе принесет 2160 рублей.
Победа хозяев с учетом овертайма и серии буллитов доступна за 1.66, этот рынок на ЦСКА идет за 2.28.
Аналитики ожидают результативного матча: тотал больше 4.5 шайбы можно оформить за 1.62, ТМ 4.5 — за 2.30. В последней игре команды на двоих наколотили восемь голов.
Армейцы уже дважды в этом сезоне встречались друг с другом, и оба раза выигрывала команда Романа Ротенберга — 3:2 и 6:2. Правда, в первом дерби москвичи сдались только в овертайме. Считаете, что ЦСКА и в предстоящей игре не проиграет хотя бы в основное время? Этот рынок оценен в 1.70.
Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) можно взять за 2.80, Ф2(+1.5) — за 1.43;
• Ф1(0) идет за 1.62, Ф2(0) — за 2.35.
Прогноз и ставка на матч СКА — ЦСКА 21 декабря 2022 года
СКА — с большим отрывом лидер текущего сезона КХЛ: команда идет первой как на «Западе», так и в общей таблице лиги. Также петербуржцы отличаются чаще всех: за 42 матча в этом сезоне армейцы забросили уже 151 шайбу, в среднем 3.6 гола за игру. Коллектив Ротенберга выиграл семь матчей подряд, в которых лишь один раз отличился меньше трех раз. А в двух играх с ЦСКА хозяева тоже забрасывали минимум три шайбы.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.77.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2