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Сегодня, 10:15

СКА — «Авангард»: прогноз на матч КХЛ 2 ноября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ СКА — «Авангард» 2 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Авангарда».
Фото Телеграм-канал «Авангарда», Telegram

2 ноября в регулярном чемпионате КХЛ схлестнутся СКА и «Авангард». Игра пройдет в Санкт-Петербурге на арене «Ледовый дворец» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», эфир стартует в 19.15 мск.

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По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, армейцы — фавориты: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.92, это приблизительно 51% вероятности. Выигрыш «ястребов» доступен за 3.44 (27%), «мирный» результат — за 4.09 (22%).

Успех петербуржцев с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 1.55, этот рынок на «Авангард» дали за 2.43.

Также предложен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.49, Ф2(0) — за 2.58;

• Ф1(-1.5) — за 2.54, Ф2(+1.5) — за 1.50.

Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.59, ТМ 4.5 — за 2.26.

Рынок на то, что счет в предстоящей встрече откроют подопечные Романа Ротенберга, доступен за 1.68. Аналогичная опция на СКА идет за 2.15.

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Прогноз и ставка на матч СКА — «Авангард»

В очных поединках команды нередко показывали высокую результативность — в восьми из последних 10 встреч в регулярке оформили минимум пять шайб на двоих. При этом в текущем сезоне соперники демонстрируют средний показатель по голам: СКА отличается 2,83 раза за 60 минут, «Авангард» — 2,58. Но в последнее время коллективы выправляют атакующую статистику: и омичи, и петербуржцы в семи из последних 10 игр забросили минимум трижды.

Рекомендуемая ставка: ТБ 5 за 1.84.

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«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз на матч КХЛ 2 ноября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Федор Чалов

ЦСКА

 7
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Джон Кордоба

Краснодар

 6
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Квинси Промес

Спартак

 4
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Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
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Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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