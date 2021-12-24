25 декабря «Сибирь» на домашнем льду сыграет со СКА в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча пройдет в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена», начало — в 13.30. Трансляцию покажет KHL Prime.

Букмекерская компания БЕТСИТИ называет гостей фаворитом встречи. Поставить на победу СКА в основное время можно за 2.30 — это примерно 44% вероятности. Успех «Сибири» идет с котировкой 2.75 (31%), а ничья идет за 3.90 (25%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Сибири» потенциальная выплата составит 2750 рублей.

Ф1(+1) доступна за 1.51, а Ф2(-1) — за 2.46.

Ставка «Сибирь» не проиграет" есть в линии за 1.57.

Эксперты считают, что первый гол в этом матче забьет СКА. На этот исход можно поставить за 1.80.

Тотал голов больше 4.5 в этой игре идет за 1.70. Тотал меньше 4.5 можно взять за 2.15.

· Ф2 (-3.5) — 9.00

· ТБ 8.5 — 8.30

· обе забьют: нет — 5.60