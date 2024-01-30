Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:15

«Сибирь» — «Ак Барс»: где смотреть матч КХЛ 30 января 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Сибирь» — «Ак Барс» 30 января 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игроки «Ак Барса».
Фото Телеграм-канал «Ак Барса», Telegram

«Сибирь» после продолжительной серии выездных встреч наконец сыграет дома — в матче регулярного чемпионата КХЛ примет «Ак Барс». Команды сойдутся 30 января на льду «Сибирь Арены» в Новосибирске. Начало игры — в 15.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 15.20 мск.

Кай Хаверц (&laquo;Арсенал&raquo;). «Ноттингем» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 30 января 2024 года

Букмекеры оценили шансы гостей выше: успех коллектива Зинэтулы Билялетдинова в основное время можно взять с коэффициентом 2.35, это приблизительно 41% вероятности. Триумф подопечных Сергея Кривокрасова доступен с котировкой 2.90 (33%), ничья идет за 3.70 (26%).

Выигрыш команды из Казани с учетом овертайма и серии буллитов можно взять за 1.75. Этот рынок на «Сибирь» дан за 2.07.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.10, Ф2(0) — за 1.75;

• Ф1(+1) — за 1.37, Ф2(-1) — за 3.00.

Игроки &laquo;Ак&nbsp;Барса&raquo;. «Сибирь» — «Ак Барс»: прогноз на матч КХЛ 30 января 2024 года

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.97, ТМ 4.5 — за 1.83.

Поставить на то, что каждая из команд отличится минимум по два раза, можно за 1.95. Обратный вариант дан за 1.75.

Комбинированный рынок на непоражение «Ак Барса» и тотал меньше 4.5 гола доступен за 2.45.

0
Читайте также
Не менее 20 палестинцев в Газе погибли в результате авиаудара Израиля
В Совбезе РФ назвали безрезультатными попытки Запада сломить Россию
Президент Венесуэлы Мадуро анонсировал свой визит в Санкт-Петербург
Военные ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ на купянском направлении
Популярное видео
«Салават Юлаев» вышел в плей-офф, Разин недоволен оператором в Хабаровске
«Оттава» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
«Сельта» — «Жирона»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Мухамадуллин сыграл первый матч за «Сан-Хосе»
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Металлург» и «Торпедо» вышли в плей-офф КХЛ
«Сиэтл» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Кучеров vs Маккиннон, что с Ничушкиным, суперскандал в Канаде
«Калгари» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ноттингем» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 30 января 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости