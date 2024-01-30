«Сибирь» после продолжительной серии выездных встреч наконец сыграет дома — в матче регулярного чемпионата КХЛ примет «Ак Барс». Команды сойдутся 30 января на льду «Сибирь Арены» в Новосибирске. Начало игры — в 15.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 15.20 мск.

Букмекеры оценили шансы гостей выше: успех коллектива Зинэтулы Билялетдинова в основное время можно взять с коэффициентом 2.35, это приблизительно 41% вероятности. Триумф подопечных Сергея Кривокрасова доступен с котировкой 2.90 (33%), ничья идет за 3.70 (26%).

Выигрыш команды из Казани с учетом овертайма и серии буллитов можно взять за 1.75. Этот рынок на «Сибирь» дан за 2.07.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.10, Ф2(0) — за 1.75;

• Ф1(+1) — за 1.37, Ф2(-1) — за 3.00.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.97, ТМ 4.5 — за 1.83.

Поставить на то, что каждая из команд отличится минимум по два раза, можно за 1.95. Обратный вариант дан за 1.75.

Комбинированный рынок на непоражение «Ак Барса» и тотал меньше 4.5 гола доступен за 2.45.