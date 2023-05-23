Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

Швейцария — Латвия: прогноз на матч чемпионата мира 23 мая 2023 года

Прогноз на матч чемпионата мира Швейцария — Латвия 23 мая 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сборная Швейцарии по хоккею.
Фото Global Look Press

23 мая лидер группы B чемпионата мира сборная Швейцарии сыграет с претендующей на место в плей-офф Латвией. Игра пройдет на «Рига Арене» и начнется в 20.20 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru.

Хави, главный тренер &laquo;Барселоны&raquo;. «Вальядолид» — «Барселона»: Хави вышлет парней Роналдо в сегунду

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что встреча останется за швейцарцами. На их победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.79, вероятность такого исхода — примерно 55%. Ничья идет за 4.39 (18%), успех Латвии — за 3.61 (27%).

Ставка в 1000 рублей на номинальных гостей в случае их триумфа принесет 3610 рублей.

Вариант «Латвия не проиграет в основное время» доступен за 1.93. Хозяева чемпионата не уступили в четырех последних играх турнира.

Тотал больше 5.5 шайбы оценен в 2.03, ТМ 5.5 — в 1.76.

Эксперты прогнозируют, что Швейцария забросит в предстоящем матче минимум три шайбы. ИТБ1 (2.5) доступен за 1.58, ИТМ1 (2.5) — за 2.34.

Швейцарцы открыли счет в четырех играх группового раунда из шести — быстрее них отличились только грозные Канада и Чехия. На то, что хозяева первыми поразят ворота латвийцев, коэффициент — 1.64. На противоположный исход котировка — 2.21.

А еще команда Патрика Фишера не пропустила в половине встреч на турнире. Вариант, при котором обе команды не забьют друг другу по две и более шайбы, оценен в 2.03.

Сборная Канады по&nbsp;хоккею. Канада — Чехия: прогноз на матч чемпионата мира 23 мая 2023 года

Прогноз и ставка на матч Швейцария — Латвия

Едва ли кто-то мог предположить, что Швейцария после шести матчей группового этапа будет одной из двух команд со 100% результатом — как и они, 18 очков набрали только американцы. «Красные крестоносцы» настолько хороши, что справились даже с Канадой и Чехией, а Словению, Казахстан и Норвегию вообще не заметили — выиграли у них с общим счетом 15:0.

Швейцария уже обеспечила себе первое место в группе, а вот Латвия ведет ожесточенную борьбу за последнюю путевку со Словакией. И очки в ближайшем матче ей нужны сильнее, чем оазис в Сахаре заплутавшему путешественнику. Поэтому хозяева чемпионата будут биться, грызться и царапаться за возможность выжить в группе. Учитывая эти обстоятельства, стоит присмотреться к варианту, при котором латвийцы либо не уступят сопернику, либо сделают это в одну шайбу (и тогда по ставке случится возврат).

Рекомендуемая ставка: Ф2(+1) за 1.74.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Хоккей
Прогнозы на спорт
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Латвии по хоккею
Сборная Швейцарии по хоккею
0
Читайте также
Климатолог назвал условие переноса столицы России в Сибирь
Школьник ударил одноклассницу ножом на последнем звонке в Волгоградской области
Французский историк назвал причину начала конфликта на Украине
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Ак Барс» сэкономил 25 миллионов
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
СКА, «Авангард» или НХЛ: где продолжит карьеру Грицюк
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
О чем думает Зарипов. Специальный репортаж Шевченко
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Икра и шутки: КХЛ закрыла сезон. Специальный репортаж Шевченко
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
У «Салавата Юлаева» закончились деньги
Сборная завершила сезон
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Российский вратарь едет в «Торонто»
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Дмитрий Пирог: Головкин, бой с Джейкбосом, травма / Дрозд подкаст #18
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Канада — Чехия: прогноз на матч чемпионата мира 23 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости