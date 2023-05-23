Швейцария — Латвия: прогноз на матч чемпионата мира 23 мая 2023 года
23 мая лидер группы B чемпионата мира сборная Швейцарии сыграет с претендующей на место в плей-офф Латвией. Игра пройдет на «Рига Арене» и начнется в 20.20 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что встреча останется за швейцарцами. На их победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.79, вероятность такого исхода — примерно 55%. Ничья идет за 4.39 (18%), успех Латвии — за 3.61 (27%).
Ставка в 1000 рублей на номинальных гостей в случае их триумфа принесет 3610 рублей.
Вариант «Латвия не проиграет в основное время» доступен за 1.93. Хозяева чемпионата не уступили в четырех последних играх турнира.
Тотал больше 5.5 шайбы оценен в 2.03, ТМ 5.5 — в 1.76.
Эксперты прогнозируют, что Швейцария забросит в предстоящем матче минимум три шайбы. ИТБ1 (2.5) доступен за 1.58, ИТМ1 (2.5) — за 2.34.
Швейцарцы открыли счет в четырех играх группового раунда из шести — быстрее них отличились только грозные Канада и Чехия. На то, что хозяева первыми поразят ворота латвийцев, коэффициент — 1.64. На противоположный исход котировка — 2.21.
А еще команда Патрика Фишера не пропустила в половине встреч на турнире. Вариант, при котором обе команды не забьют друг другу по две и более шайбы, оценен в 2.03.
Прогноз и ставка на матч Швейцария — Латвия
Едва ли кто-то мог предположить, что Швейцария после шести матчей группового этапа будет одной из двух команд со 100% результатом — как и они, 18 очков набрали только американцы. «Красные крестоносцы» настолько хороши, что справились даже с Канадой и Чехией, а Словению, Казахстан и Норвегию вообще не заметили — выиграли у них с общим счетом 15:0.
Швейцария уже обеспечила себе первое место в группе, а вот Латвия ведет ожесточенную борьбу за последнюю путевку со Словакией. И очки в ближайшем матче ей нужны сильнее, чем оазис в Сахаре заплутавшему путешественнику. Поэтому хозяева чемпионата будут биться, грызться и царапаться за возможность выжить в группе. Учитывая эти обстоятельства, стоит присмотреться к варианту, при котором латвийцы либо не уступят сопернику, либо сделают это в одну шайбу (и тогда по ставке случится возврат).
Рекомендуемая ставка: Ф2(+1) за 1.74.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|60-44
|46
|
7
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|28
|11
|4
|13
|36-52
|37
|
11
|Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|- : -
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|- : -
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9