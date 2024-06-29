29 июня в 1/8 финала Евро-2024 сыграют Швейцария и Италия. Встреча на Олимпийском стадионе в Берлине начнется в 19.00 по московскому времени. Главный судья — Шимон Марчиняк из Польши. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» стартует в 18:45 мск.

Аналитики склоняются к победе действующих чемпионов Европы. На команду Лучано Спаллетти дан коэффициент 2.48, что составляет около 40% вероятности. А на успех «Крестоносцев» — 3.46 (28%). Ничья в основное время оценена в 3.01 (32%).

Проход Швейцарии в четвертьфинал предложили за 2.20, проход Италии — за 1.71.

На обмен голами можно поставить за 2.21, обратный рынок идет за 1.64. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.45, ТМ 2.5 — за 1.70.

По версии аналитиков, самый вероятный счет игры в основное время — 1:1 за 5.87.

Прогноз и ставка на матч Швейцария — Италия

Поединок между сборными Швейцарии и Италии будет напряженным и сдержанным. «Крестоносцы» обменялись голами с соперниками в шести последних поединках на Евро. Однако их матчи редко бывают результативными: в пяти из шести предыдущих официальных игр забито не больше двух голов. С другой стороны, Италия тоже не отличалась больше одного раза в основное время в шести из восьми последних игр на Евро.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.70.