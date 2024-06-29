Швейцария — Италия: крутой саспенс или полная скука — чего ждать от «Скуадры адзурры»
29 июня в 1/8 финала Евро-2024 сыграют Швейцария и Италия. Встреча на Олимпийском стадионе в Берлине начнется в 19.00 по московскому времени. Главный судья — Шимон Марчиняк из Польши. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» стартует в 18:45 мск.
Аналитики склоняются к победе действующих чемпионов Европы. На команду Лучано Спаллетти дан коэффициент 2.48, что составляет около 40% вероятности. А на успех «Крестоносцев» — 3.46 (28%). Ничья в основное время оценена в 3.01 (32%).
Проход Швейцарии в четвертьфинал предложили за 2.20, проход Италии — за 1.71.
На обмен голами можно поставить за 2.21, обратный рынок идет за 1.64. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.45, ТМ 2.5 — за 1.70.
По версии аналитиков, самый вероятный счет игры в основное время — 1:1 за 5.87.
Прогноз и ставка на матч Швейцария — Италия
Поединок между сборными Швейцарии и Италии будет напряженным и сдержанным. «Крестоносцы» обменялись голами с соперниками в шести последних поединках на Евро. Однако их матчи редко бывают результативными: в пяти из шести предыдущих официальных игр забито не больше двух голов. С другой стороны, Италия тоже не отличалась больше одного раза в основное время в шести из восьми последних игр на Евро.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.70.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|19.07
|00:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
|00:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|19.07
|00:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -