Швейцария — Италия: где смотреть матч 1/8 финала чемпионата Европы 29 июня 2024 года онлайн в прямом эфире
29 июня в 1/8 финала Евро-2024 столкнутся Швейцария и Италия. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени и пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине. Команды рассудит арбитр из Польши Шимон Марчиняк. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» стартует в 18.45 мск.
Аналитики считают парней Лучано Спаллетти фаворитами. На триумф «Скуадры адзурры» можно поставить с коэффициентом 2.48, вероятность такого исхода — примерно 40%. «Мирный» счет в основное время доступен за 3.01 (32%), выигрыш Джердана Шачири и компании — за 3.46 (28%).
Проход Швейцарии в четвертьфинал предложен за 2.20, проход Италии — за 1.71.
Котировка на победу Швейцарии с форой (0) — 2.28. Та же опция на итальянцев дана за 1.65.
То, что парни Спаллетти отличатся первыми, можно сыграть за 2.26. Результативный старт для «Крестоносцев» — за 2.70.
Обмен голами оценен в 2.21, обратный рынок идет за 1.64. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.45, ТМ 2.5 — за 1.70.
По версии аналитиков, самый вероятный счет игры в основное время — 1:1 за 5.87.
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|И
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|+/-
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
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|0
|0
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|0-0
|0
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5
|Спартак
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|0
|0
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|0-0
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6
|ЦСКА
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|0
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|0-0
|0
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7
|Ростов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
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|0
|0
|0-0
|0
|19.07
|00:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
|00:00
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
|00:00
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Динамо – Факел
|- : -
|19.07
|00:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -