Швеция — Канада: прогноз на матч чемпионата мира по хоккею 26 мая 2022 года
26 мая 2022 года в Финляндии стартует плей-офф чемпионата мира по хоккею. Самая горячая четвертьфинальная пара Швеция — Канада. Кто-то из фаворитов всего турнира отправится домой уже после первого матча на вылет. Игра на Ледовой арене в городе Тампере начнется в 16.20 мск, прямая трансляция на сайте matchtv.ru — за пять минут до стартового вбрасывания.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команд равные шансы на победу в основное время. Успех обеих сборных оценен коэффициентом 2.45, это примерно 39% вероятности. На ничью в основное время предложена котировка 4.20 (22%).
Ждете обоюдоострую игру? Ставка в 1 000 рублей на ничейный результат в случае «мирного» исхода принесет 4 200 рублей.
Котировки на проход в следующий раунд тоже равные — по 1.90 на каждую команду.
Канада и Швеция — самые результативные сборные в своих группах: североамериканцы набросали 34 шайбы за семь игр, европейцы — 27. Поэтому можно присмотреться к рынкам на тотал:
• тотал больше 4.5 гола идет за 1.58, ТМ 4.5 — за 2.28;
• тотал больше 5.5 гола идет за 2.20, ТМ 5.5 — за 1.67.
Котировки на индивидуальные показатели соперников — одинаковые. ИТБ (2.5) можно взять за 1.92, ИТМ (2.5) — за 1.83. ИТБ (3.5) оценен в 3.20, ИТМ — в 1.32.
Прогноз и ставка на матч Швеция — Канада
Канадцы очень мощно стартовали на турнире: оформили четыре победы подряд и ни разу не забросили меньше пяти шайб. Но ближе к завершению группового этапа потерпели поражение от Швейцарии (3:6) и Дании (2:3), из-за чего отлетели на третье место. Швеция оформила меньше разгромов, но при этом часто и успешно играла против топ-соперников. «Тре Крунур» разобрались с Чехией (5:3) и Финляндией (по буллитам), а США проиграли только в овертайме.
Швеция не провалилась ни в одном матче — ее шансы выглядят предпочтительнее. Канада в то же время сникла, а ее оборона — точно не пример для других команд.
Рекомендуемая ставка: проход Швеции в следующий раунд за 1.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0