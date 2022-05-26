Прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Швеция — Канада 26 мая 2022 года

26 мая 2022 года в Финляндии стартует плей-офф чемпионата мира по хоккею. Самая горячая четвертьфинальная пара Швеция — Канада. Кто-то из фаворитов всего турнира отправится домой уже после первого матча на вылет. Игра на Ледовой арене в городе Тампере начнется в 16.20 мск, прямая трансляция на сайте matchtv.ru — за пять минут до стартового вбрасывания.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команд равные шансы на победу в основное время. Успех обеих сборных оценен коэффициентом 2.45, это примерно 39% вероятности. На ничью в основное время предложена котировка 4.20 (22%).

Ждете обоюдоострую игру? Ставка в 1 000 рублей на ничейный результат в случае «мирного» исхода принесет 4 200 рублей.

Котировки на проход в следующий раунд тоже равные — по 1.90 на каждую команду.

Канада и Швеция — самые результативные сборные в своих группах: североамериканцы набросали 34 шайбы за семь игр, европейцы — 27. Поэтому можно присмотреться к рынкам на тотал:

• тотал больше 4.5 гола идет за 1.58, ТМ 4.5 — за 2.28;

• тотал больше 5.5 гола идет за 2.20, ТМ 5.5 — за 1.67.

Котировки на индивидуальные показатели соперников — одинаковые. ИТБ (2.5) можно взять за 1.92, ИТМ (2.5) — за 1.83. ИТБ (3.5) оценен в 3.20, ИТМ — в 1.32.

Прогноз и ставка на матч Швеция — Канада

Канадцы очень мощно стартовали на турнире: оформили четыре победы подряд и ни разу не забросили меньше пяти шайб. Но ближе к завершению группового этапа потерпели поражение от Швейцарии (3:6) и Дании (2:3), из-за чего отлетели на третье место. Швеция оформила меньше разгромов, но при этом часто и успешно играла против топ-соперников. «Тре Крунур» разобрались с Чехией (5:3) и Финляндией (по буллитам), а США проиграли только в овертайме.

Швеция не провалилась ни в одном матче — ее шансы выглядят предпочтительнее. Канада в то же время сникла, а ее оборона — точно не пример для других команд.

Рекомендуемая ставка: проход Швеции в следующий раунд за 1.90.