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Швеция — Канада: прогноз на матч чемпионата мира по хоккею 26 мая 2022 года

Прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Швеция — Канада 26 мая 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Адам Ларссон, сборная Швеции.
Фото Global Look Press

26 мая 2022 года в Финляндии стартует плей-офф чемпионата мира по хоккею. Самая горячая четвертьфинальная пара Швеция — Канада. Кто-то из фаворитов всего турнира отправится домой уже после первого матча на вылет. Игра на Ледовой арене в городе Тампере начнется в 16.20 мск, прямая трансляция на сайте matchtv.ru — за пять минут до стартового вбрасывания.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команд равные шансы на победу в основное время. Успех обеих сборных оценен коэффициентом 2.45, это примерно 39% вероятности. На ничью в основное время предложена котировка 4.20 (22%).

Ждете обоюдоострую игру? Ставка в 1 000 рублей на ничейный результат в случае «мирного» исхода принесет 4 200 рублей.

Котировки на проход в следующий раунд тоже равные — по 1.90 на каждую команду.

Канада и Швеция — самые результативные сборные в своих группах: североамериканцы набросали 34 шайбы за семь игр, европейцы — 27. Поэтому можно присмотреться к рынкам на тотал:

• тотал больше 4.5 гола идет за 1.58, ТМ 4.5 — за 2.28;

• тотал больше 5.5 гола идет за 2.20, ТМ 5.5 — за 1.67.

Котировки на индивидуальные показатели соперников — одинаковые. ИТБ (2.5) можно взять за 1.92, ИТМ (2.5) — за 1.83. ИТБ (3.5) оценен в 3.20, ИТМ — в 1.32.

Эрик Густафссон (сборная Швеции по&nbsp;хоккею). Швеция — Канада: скандинавы разнесут хилую оборону действующих чемпионов мира

Прогноз и ставка на матч Швеция — Канада

Канадцы очень мощно стартовали на турнире: оформили четыре победы подряд и ни разу не забросили меньше пяти шайб. Но ближе к завершению группового этапа потерпели поражение от Швейцарии (3:6) и Дании (2:3), из-за чего отлетели на третье место. Швеция оформила меньше разгромов, но при этом часто и успешно играла против топ-соперников. «Тре Крунур» разобрались с Чехией (5:3) и Финляндией (по буллитам), а США проиграли только в овертайме.

Швеция не провалилась ни в одном матче — ее шансы выглядят предпочтительнее. Канада в то же время сникла, а ее оборона — точно не пример для других команд.

Рекомендуемая ставка: проход Швеции в следующий раунд за 1.90.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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