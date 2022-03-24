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Сегодня, 17:15

Швеция — Чехия: где смотреть стыковой матч ЧМ 24 марта онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча квалификации ЧМ-2022 Швеция — Чехия 24 марта
Егор Сергеев
Читать «СЭ» в
Футболисты сборной Швеции.
Фото Reuters

24 марта 2022 года Швеция примет Чехию в полуфинале стыковых матчей к ЧМ-2022. Встреча пройдет в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена», начало — в 22.45. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Футбол 2». Эфир стартует в 22.35.

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Команда Андерссона — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу сборной Швеции можно с коэффициентом 2.03 — это около 48% вероятности. Триумф Чехии доступен за 4.20 (23%), а ничья — за 3.30 (29%).

При ставке в 1000 рублей на победу Швеции можно выиграть 2030 рублей в случае успеха хозяев.

Шансы Швеции выйти в финал оцениваются коэффициентом 1.61, а Чехии — 2.32.

Ф1(0) идет за 1.44, а Ф2(0) — за 2.90.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 2.37, а ТМ 2.5 — за 1.63.

Шансы Швеции отличиться свыше одного раза оцениваются коэффициентом 2.26.

Уверены, что Чехия способна забить минимум дважды? ИТБ2 (1.5) идет за 3.80.

Не сомневаетесь в том, что обе сборные способны отличиться минимум по два раза? Тогда делайте ставки на «каждая команда забьет больше 1.5» с котировкой 9.80.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.95, а удаления — 4.00.

Поставить на автогол в матче вы можете за 6.00.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

· 1:0 — коэффициент 5.60;

· 1:1 — 6.20;

· 2:0 — 7.90.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Полуфиналы
24 мар, 22:45. Friends Arena (Стокгольм)
Швеция
Чехия
Футбол
Прогнозы на спорт
Чемпионат мира по футболу
Сборная Чехии по футболу
Сборная Швеции по футболу
1
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Португалия — Турция: прогноз на матч отбора к ЧМ-2022 24 марта 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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