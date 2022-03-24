24 марта 2022 года Швеция примет Чехию в полуфинале стыковых матчей к ЧМ-2022. Встреча пройдет в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена», начало — в 22.45. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Футбол 2». Эфир стартует в 22.35.

Команда Андерссона — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу сборной Швеции можно с коэффициентом 2.03 — это около 48% вероятности. Триумф Чехии доступен за 4.20 (23%), а ничья — за 3.30 (29%).

При ставке в 1000 рублей на победу Швеции можно выиграть 2030 рублей в случае успеха хозяев.

Шансы Швеции выйти в финал оцениваются коэффициентом 1.61, а Чехии — 2.32.

Ф1(0) идет за 1.44, а Ф2(0) — за 2.90.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 2.37, а ТМ 2.5 — за 1.63.

Шансы Швеции отличиться свыше одного раза оцениваются коэффициентом 2.26.

Уверены, что Чехия способна забить минимум дважды? ИТБ2 (1.5) идет за 3.80.

Не сомневаетесь в том, что обе сборные способны отличиться минимум по два раза? Тогда делайте ставки на «каждая команда забьет больше 1.5» с котировкой 9.80.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.95, а удаления — 4.00.

Поставить на автогол в матче вы можете за 6.00.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

· 1:0 — коэффициент 5.60;

· 1:1 — 6.20;

· 2:0 — 7.90.