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Швеция — Алжир: прогноз на товарищеский матч 19 ноября 2022 года

Прогноз на товарищеский матч Швеция — Алжир 19 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Игроки сборной Швеции на тренировке.
Фото Global Look Press

19 ноября не попавшие на чемпионат мира в Катаре Швеция и Алжир проведут товарищеский матч. Игра пройдет в Мальме на стадионе «Эледа», начало — в 22:30 по московскому времени. В России не будут показывать эту встречу.

Товарищеские матчи.
19 нояб, 22:30. Eleda Stadion (Мальме)
Швеция
Алжир

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение европейцам: поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.16, что составляет около 45% вероятности. Ничья идет за 3.40 (28%), выигрыш гостей предложен с чуть большей котировкой 3.50 (27%).

Ждете равный матч? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 3400 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи намекают на небольшое преимущество Швеции:

• победа «Тре Крунур» 1:0 идет за 5.90;

• ничья 1:1 — за 6.00;

• успех Алжира 1:0 — за 7.90.

«Лисы пустыни» не проиграли ни одного товарищеского матча в 2022 году: оформили пять побед и одну ничью. Считаете, что африканцы не уступят и в предстоящей встрече? Этот рынок оценен в 1.70.

В обеих командах есть топовые нападающие: за Швецию блистают Эмиль Форсберг и Энтони Эланга, за Алжир — Рияд Марез и Саид Бенрахма. Правда, аналитики не сильно верят в результативную игру. Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 2.30, ТМ 2.5 — за 1.62.

Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола доступен за 2.34, ИТМ1 (1.5) — за 1.56. Эти рынки на гостей предложены за 3.30 и 1.30 соответственно.

Сборная Бразилии. Бразилия и Аргентина в 1/8, у Испании и Германии тоже не будет проблем. Кого ждать в плей-офф ЧМ-2022?

Прогноз и ставка на матч Швеция — Алжир 19 ноября 2022 года

Шведы нестабильно выступают в 2022 году: проиграли в стыковых матчах на ЧМ-2022 Польше (0:2) и провалили Лигу наций — набрали четыре очка за шесть матчей и оказались в Лиге С. Также к матчу с Алжиром сине-желтые подходят с несколькими травмированными игроками: недоступны Александр Исак, Эмиль Крафт, Златан Ибрагимович и другие.

Алжир же даже превосходит соперника по составу: по данным статистического сайта Transfermarkt, текущая заявка африканцев дороже на 40 млн евро. К тому же «лисы пустыни» давно не проигрывают: последний раз уступили в марте, после чего выдали серию из семи игр без поражений.

Рекомендуемая ставка: Алжир не проиграет за 1.70.

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Сборная Алжира по футболу
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Турция — Чехия: прогноз на товарищеский матч 19 ноября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

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Квинси Промес

Спартак

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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
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Дмитрий Баринов

Локомотив

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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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