19 ноября не попавшие на чемпионат мира в Катаре Швеция и Алжир проведут товарищеский матч. Игра пройдет в Мальме на стадионе «Эледа», начало — в 22:30 по московскому времени. В России не будут показывать эту встречу.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение европейцам: поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.16, что составляет около 45% вероятности. Ничья идет за 3.40 (28%), выигрыш гостей предложен с чуть большей котировкой 3.50 (27%).

Ждете равный матч? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 3400 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи намекают на небольшое преимущество Швеции:

• победа «Тре Крунур» 1:0 идет за 5.90;

• ничья 1:1 — за 6.00;

• успех Алжира 1:0 — за 7.90.

«Лисы пустыни» не проиграли ни одного товарищеского матча в 2022 году: оформили пять побед и одну ничью. Считаете, что африканцы не уступят и в предстоящей встрече? Этот рынок оценен в 1.70.

В обеих командах есть топовые нападающие: за Швецию блистают Эмиль Форсберг и Энтони Эланга, за Алжир — Рияд Марез и Саид Бенрахма. Правда, аналитики не сильно верят в результативную игру. Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 2.30, ТМ 2.5 — за 1.62.

Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола доступен за 2.34, ИТМ1 (1.5) — за 1.56. Эти рынки на гостей предложены за 3.30 и 1.30 соответственно.

Прогноз и ставка на матч Швеция — Алжир 19 ноября 2022 года

Шведы нестабильно выступают в 2022 году: проиграли в стыковых матчах на ЧМ-2022 Польше (0:2) и провалили Лигу наций — набрали четыре очка за шесть матчей и оказались в Лиге С. Также к матчу с Алжиром сине-желтые подходят с несколькими травмированными игроками: недоступны Александр Исак, Эмиль Крафт, Златан Ибрагимович и другие.

Алжир же даже превосходит соперника по составу: по данным статистического сайта Transfermarkt, текущая заявка африканцев дороже на 40 млн евро. К тому же «лисы пустыни» давно не проигрывают: последний раз уступили в марте, после чего выдали серию из семи игр без поражений.

Рекомендуемая ставка: Алжир не проиграет за 1.70.