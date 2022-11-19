Швеция — Алжир: прогноз на товарищеский матч 19 ноября 2022 года
19 ноября не попавшие на чемпионат мира в Катаре Швеция и Алжир проведут товарищеский матч. Игра пройдет в Мальме на стадионе «Эледа», начало — в 22:30 по московскому времени. В России не будут показывать эту встречу.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение европейцам: поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.16, что составляет около 45% вероятности. Ничья идет за 3.40 (28%), выигрыш гостей предложен с чуть большей котировкой 3.50 (27%).
Ждете равный матч? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 3400 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи намекают на небольшое преимущество Швеции:
• победа «Тре Крунур» 1:0 идет за 5.90;
• ничья 1:1 — за 6.00;
• успех Алжира 1:0 — за 7.90.
«Лисы пустыни» не проиграли ни одного товарищеского матча в 2022 году: оформили пять побед и одну ничью. Считаете, что африканцы не уступят и в предстоящей встрече? Этот рынок оценен в 1.70.
В обеих командах есть топовые нападающие: за Швецию блистают Эмиль Форсберг и Энтони Эланга, за Алжир — Рияд Марез и Саид Бенрахма. Правда, аналитики не сильно верят в результативную игру. Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 2.30, ТМ 2.5 — за 1.62.
Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола доступен за 2.34, ИТМ1 (1.5) — за 1.56. Эти рынки на гостей предложены за 3.30 и 1.30 соответственно.
Прогноз и ставка на матч Швеция — Алжир 19 ноября 2022 года
Шведы нестабильно выступают в 2022 году: проиграли в стыковых матчах на ЧМ-2022 Польше (0:2) и провалили Лигу наций — набрали четыре очка за шесть матчей и оказались в Лиге С. Также к матчу с Алжиром сине-желтые подходят с несколькими травмированными игроками: недоступны Александр Исак, Эмиль Крафт, Златан Ибрагимович и другие.
Алжир же даже превосходит соперника по составу: по данным статистического сайта Transfermarkt, текущая заявка африканцев дороже на 40 млн евро. К тому же «лисы пустыни» давно не проигрывают: последний раз уступили в марте, после чего выдали серию из семи игр без поражений.
Рекомендуемая ставка: Алжир не проиграет за 1.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2