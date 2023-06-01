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«Штутгарт» — «Гамбург»: прогноз на матч бундеслиги 1 июня 2023 года

Прогноз на стыковой матч бундеслиги «Штутгарт» — «Гамбург» 1 июня 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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ФК «Гамбург».
Фото Global Look Press

1 июня в первом стыковом матче за место в бундеслиге сойдутся «Штутгарт» и «Гамбург». Встреча на «Мерседес-Бенц Арене» начнется в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 3» стартует в 21.40 мск.

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Букмекерская компания Olimpbet назвала фаворитами хозяев. На триумф «швабов» предложен коэффициент 1.71, что соответствует 56% вероятности. Ничья оценена в 4.11 (23%), виктория «динозавров» — в 4.73 (21%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет выигрыш в 4110 рублей, если соперники не определят победителя.

Только в одном из девяти прошлых столкновений друг с другом забила лишь одна команда. На обмен меткими попаданиями доступна котировка 1.62, обратный рынок идет за 2.28.

Оппоненты пробили «верх» по результативным ударам в четырех недавних очных встречах. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.60, ТМ 2.5 — в 2.41.

На первый гол в исполнении «швабов» можно сыграть за 1.54, на успех «динозавров» — 2.65.

Самый вероятный итог поединка — ничья 1:1. Поставить на этот счет можно за 7.40.

Прогноз и ставка на матч «Штутгарт» — «Гамбург»

Команда Себастиана Хенесса исправно отличается и пропускает: обменивалась забитыми мячами с соперниками в восьми предыдущих встречах бундеслиги. При родных фанатах «швабы» не проиграли в четырех поединках кряду, из которых лишь в одном добились победы. Кроме того, «Штутгарт» пропустил в шести последних матчах дома.

«Гамбург» же очень опасен в гостях. Коллектив Тима Вальтера — лучший на выезде во второй бундеслиге: девять викторий, три ничьи и 30 очков. Правда, в последних восьми визитах к соперникам «динозавры» выиграли только дважды, а три раза уступили. Впрочем, «Гамбург» регулярно забивает — делал это в шести случаях подряд.

Рекомендуемая ставка: обмен голами — за 1.60.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Гамбург
ФК Штутгарт
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
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Кр. Советов – Спартак
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ЦСКА – Ростов
 - : -
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Локомотив – Торпедо
 - : -
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Ахмат – Краснодар
 - : -
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Оренбург – Динамо
 - : -
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