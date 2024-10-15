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Шотландия — Португалия: Роналду отметился победными голами во всех матчах Лиги наций

Прогноз на матч Лиги наций Шотландия — Португалия 15 октября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Криштиану Роналду (сборная Португалии).
Фото Getty Images

15 октября Шотландия примет сборную Португалии в четвертом туре группового этапа Лиги наций. Игра пройдет на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго и начнется в 21.45 по московскому времени. Главный судья — Лоуренс Виссер из Бельгии. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.

Лига наций A. Группа 1
15 окт, 21:45. Hampden Park (Глазго)
Шотландия
Португалия

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение португальцам: на победу гостей доступен коэффициент 1.56, что составляет примерно 57% вероятности. Ничью представили за 4.20 (24%), успех «Тартановой армии» — за 5.20 (19%).

В трех предыдущих турах Лиги наций Шотландия проиграла. Ждете, что команда Стива Кларка наберет первые очки? Опцию 1Х оценили в 2.32.

Обмен голами идет за 1.75, обратный вариант — за 2.05. Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.64, котировка на ТМ 2.5 — 2.16.

Победу коллектива Роберто Мартинеса с форой (-1) предложили за 1.94. Рынок Ф1(+1) можно взять за 1.86.

Сборная Белоруссии. Белорусы не знают неудач в Лиге наций и делят лидерство с Болгарией. Победа над Люксембургом приблизит их к выходу в дивизион В

Прогноз и ставка на матч Шотландия — Португалия

Команда Роберто Мартинеса набрала в Лиге наций шесть очков из шести — Криштиану Роналду отметился победными голами в каждой из игр. «Тартановая армия», наоборот, уступила в трех встречах группового этапа. Единственное, что объединяет соперников — все матчи с их участием пробили верх по голам. Также они ни разу не сохранили ворота сухими. Ждем продолжения тренда на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго.

Рекомендуемая ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.96.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
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18.10 18:00
Акрон – Зенит
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18.10 20:15
Ахмат – Факел
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19.10 14:00
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Спартак – Краснодар
 - : -
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Химки – Локомотив
 - : -
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Динамо Мх – ЦСКА
 - : -
20.10 16:30
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Рубин – Динамо
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