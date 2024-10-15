15 октября Шотландия примет сборную Португалии в четвертом туре группового этапа Лиги наций. Игра пройдет на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго и начнется в 21.45 по московскому времени. Главный судья — Лоуренс Виссер из Бельгии. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение португальцам: на победу гостей доступен коэффициент 1.56, что составляет примерно 57% вероятности. Ничью представили за 4.20 (24%), успех «Тартановой армии» — за 5.20 (19%).

В трех предыдущих турах Лиги наций Шотландия проиграла. Ждете, что команда Стива Кларка наберет первые очки? Опцию 1Х оценили в 2.32.

Обмен голами идет за 1.75, обратный вариант — за 2.05. Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.64, котировка на ТМ 2.5 — 2.16.

Победу коллектива Роберто Мартинеса с форой (-1) предложили за 1.94. Рынок Ф1(+1) можно взять за 1.86.

Прогноз и ставка на матч Шотландия — Португалия

Команда Роберто Мартинеса набрала в Лиге наций шесть очков из шести — Криштиану Роналду отметился победными голами в каждой из игр. «Тартановая армия», наоборот, уступила в трех встречах группового этапа. Единственное, что объединяет соперников — все матчи с их участием пробили верх по голам. Также они ни разу не сохранили ворота сухими. Ждем продолжения тренда на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго.

Рекомендуемая ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.96.

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