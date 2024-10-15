Шотландия — Португалия: Роналду отметился победными голами во всех матчах Лиги наций
15 октября Шотландия примет сборную Португалии в четвертом туре группового этапа Лиги наций. Игра пройдет на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго и начнется в 21.45 по московскому времени. Главный судья — Лоуренс Виссер из Бельгии. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.
Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение португальцам: на победу гостей доступен коэффициент 1.56, что составляет примерно 57% вероятности. Ничью представили за 4.20 (24%), успех «Тартановой армии» — за 5.20 (19%).
В трех предыдущих турах Лиги наций Шотландия проиграла. Ждете, что команда Стива Кларка наберет первые очки? Опцию 1Х оценили в 2.32.
Обмен голами идет за 1.75, обратный вариант — за 2.05. Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.64, котировка на ТМ 2.5 — 2.16.
Победу коллектива Роберто Мартинеса с форой (-1) предложили за 1.94. Рынок Ф1(+1) можно взять за 1.86.
Прогноз и ставка на матч Шотландия — Португалия
Команда Роберто Мартинеса набрала в Лиге наций шесть очков из шести — Криштиану Роналду отметился победными голами в каждой из игр. «Тартановая армия», наоборот, уступила в трех встречах группового этапа. Единственное, что объединяет соперников — все матчи с их участием пробили верх по голам. Также они ни разу не сохранили ворота сухими. Ждем продолжения тренда на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго.
Рекомендуемая ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.96.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
2
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
3
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2