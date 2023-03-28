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Шотландия — Испания: где смотреть матч квалификации Евро-2024 28 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча квалификации Евро-2024 Шотландия — Испания 28 марта 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Альваро Мората и Дани Ольмо.
Фото Global Look Press

28 марта Испания во втором туре отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года сыграет с Шотландией. Матч пройдет на стадионе «Хэмпден Парк», швейцарский арбитр Сандро Шерер даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция для фанатов из России будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
28 мар, 21:45. Hampden Park (Глазго)
Шотландия
Испания

Букмекерская компания PARI считает Испанию фаворитом встречи. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 1.70, что составляет 58% вероятности. Выигрыш хозяев доступен с котировкой 5.70 (17%), ничья — за 3.90 (25%).

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Команда Стива Кларка не проиграла в пяти последних матчах. Поставить продление серии в игре с Испанией можно за 2.15.

Шотландия забила в восьми домашних поединках подряд, а два и больше мяча — в семи из 10 встреч при своих болельщиках. На гол в исполнении хозяев можно поставить за 1.63.

В предыдущих пяти матчах «ла роха» оформила в среднем 2.4 мяча, а синие — 1.8 гола. ТБ 2.5 предложен за 2.05, ТМ 2.5 — за 1.78.

Аналитики сомневаются — отличится каждая из команд или одна из них. На обмен голами и «обе забьют — нет» одинаковый коэффициент 1.90.

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В первом туре испанцы и шотландцы стартовали с быстрых голов. На результативный удар в первые полчаса предложена котировка 1.85.

Наиболее вероятный исход матча, по мнению аналитиков, 1:0 в пользу Испании. Поставить на этот вариант можно за 6.50.

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Румыния — Белоруссия: где смотреть матч квалификации Евро-2024 28 марта 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
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Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
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Торпедо М

 8 1 4
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Дмитрий Баринов

Локомотив

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